Os números de Valencia no Inter com Mano Menezes, Coudet e Roger; veja com qual o atacante teve melhor aproveitamento

Enner Valencia tem 101 jogos pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Principal reforço do Inter em 2023, Enner Valencia mudou de patamar no clube. De titular absoluto para terceira alternativa no ataque. Os números do equatoriano caíram nos últimos meses. Confira o comparativo do rendimento do atleta com os treinadores colorados do período.

Desde a estreia, contra o Fluminense, no Maracanã, em 9 de julho, sob o comando de Mano Menezes, ele acumula 101 partidas com 31 gols marcados e seis assistências. O treinador e o jogador trabalharam por um curto período.

Além do tricolor carioca, Valencia foi escalado no confronto seguinte, contra o Palmeiras, que marcou a despedida do treinador. O equatoriano não marcou nenhum gol e não deu assistência.

Eduardo Coudet

Valencia fez 20 gols sob o comando de Eduardo Coudet. Jefferson Botega / Agencia RBS

Com Eduardo Coudet, Valencia teve destaque e assumiu protagonismo. Em 2023, foram 13 gols e duas assistências em 26 partidas. No ano seguinte, outros 15 jogos com sete gols e duas assistências. Sob o comando do argentino, Valencia balançou as redes 20 vezes e deu quatro assistências.

Roger Machado

Valencia perdeu espaço com Roger Machado neste ano. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Roger Machado assumiu a equipe colorada contra o Rosario Central, na repescagem da Sul-Americana. Na estreia, no Beira-Rio, o atleta fez o gol do empate em 1 a 1. Até o final de 2024, ele marcou outras três vezes e deu uma assistência em 24 confrontos e perdeu espaço para Borré.

Neste ano, Valencia oscilou entre os titulares, principalmente no Gauchão, tendo feito o gol do título no Gre-Nal 446, também em casa, com diversos momentos no banco, entrando poucos minutos. Em 2025, ele soma 33 partidas com sete gols e uma assistência nesta temporada.

Equador

O técnico da seleção equatoriana, o argentino Sebastián Beccacece, saiu em defesa do artilheiro do país:

— Desde que chegamos o Enner fez cinco gols, o que é um número importante. Ele é o máximo goleador da história (da seleção). Hoje não está no seu melhor momento no clube, mas quando chegamos também não estava e respondeu — afirmou, e seguiu:

— O jogador também tem isso, de ir encontrando momentos mais favoráveis ou desfavoráveis, principalmente os atacantes, que se avalia muito se fez ou não gol.

Confira os números

Mano Menezes - 2 partidas (nenhum gol e nenhuma assistência)

2 partidas (nenhum gol e nenhuma assistência) Coudet - 41 partidas (20 gols e quatro assistências)

41 partidas (20 gols e quatro assistências) Roger - 57 partidas (11 gols e duas assistências)