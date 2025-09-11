Os números de Enner Valencia com a camisa do Inter

Atacante teve 101 jogos com a camisa colorada. Jefferson Botega / Agencia RBS

Após quase três temporadas, Enner Valencia deixou o Inter. O atacante foi negociado com o Pachuca, do México, nesta quinta-feira (11). Ele tinha contrato com o Colorado até junho do ano que vem e poderia assinar um pré-contrato com outra equipe ao término desta temporada.

Trazido como uma das grandes estrelas da equipe gaúcha, Enner deixa Porto Alegre com 101 jogos, 31 jogos e sete assistências com a camisa do Inter.

Sua melhor temporada com a equipe foi em 2023, logo que desembarcou na Capital. Naquele ano, foram 28 jogos, 13 gols e duas assistências — ajudando o Inter a chegar à semifinal da Libertadores.

Nova passagem pelo México

Valencia fará sua segunda passagem pelo clube mexicano. Na temporada 2013/2014, o centroavante esteve em campo em 25 jogos e anotou 18 gols.

A sua chegada também está ligada à substituição de um outro atleta que passou pelo Inter, Alexandre "Alemão", que foi negociado com o Rayo Vallecano.