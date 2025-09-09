Os jovens que podem ganhar espaço com Roger Machado no Inter

Meia Allex é um dos postulantes a mais chances na equipe. Inter / Divulgação

A conquista do Gauchão em 2025 pode criar um cenário em que o Estadual de 2026 não gere tanta pressão no Inter. Logo, o terreno deve estar mais fértil para que jovens do clube ganhem minutos no primeiro torneio do ano.

Ao menos, é isso que a direção do Inter vislumbra nos bastidores. Ainda que não haja um planejamento definido sobre o elenco profissional para a próxima temporada, os dirigentes veem com otimismo esta possibilidade.

Nos últimos anos, o Inter sofreu críticas por aproveitar pouco alguns jovens no Gauchão e não tê-los mais maduros para serem utilizados em competições mais exigentes, como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores ou Sul-Americana.

Ao mesmo tempo, o Inter pondera que o Gauchão pode desestabilizar um trabalho logo no início da temporada. Esta é a equação que direção e comissão técnica pretendem resolver para definir o planejamento, também levando em consideração como será o calendário do ano.

Quem pode aparecer no time colorado?

As mais novas caras apareceram pouco antes da data Fifa. O meia Allex, o zagueiro Pedro Kauã e os atacantes Marlon e João Victor passaram a figurar nos treinos do time principal, com Allex virando inclusive opção no banco de reservas em alguns jogos.