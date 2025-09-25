Os desafios que Ramón Díaz terá como técnico do Inter

Inter aposta na experiência de Ramón Díaz. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

O Inter anunciou oficialmente, na noite de quarta-feira (24), Ramón Díaz como substituto de Roger Machado. O treinador e sua comissão já desembarcaram na Capital e terão o primeiro contato com o grupo de jogadores nesta quinta (25) para tomarem conhecimento da real situação que encontrarão.

O sábado (27) marcará sua primeira vez na casamata, em partida do Brasileirão contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A seguir, Zero Hora apresenta alguns dos desafios que o argentino terá no comando técnico do Inter.

Desempenho

O primeiro, e principal, desafio será melhorar o desempenho da equipe. Com Roger Machado, o time não apresentou um futebol que enchesse os olhos do torcedor desde 28 de maio, quando ganhou de virada do Bahia por 2 a 1 e garantiu a liderança do seu grupo na Libertadores.

De lá até a queda do então treinador, a equipe oscilou no Brasileirão, foi eliminada da Copa do Brasil e da competição internacional. A gota da água foi a derrota no Gre-Nal por 3 a 2, no Beira-Rio, de virada e com três pênaltis a seu favor.

Com o novo treinador a expectativa é de que o grupo volte a performar bem. Para tanto, esperam-se novas escolhas para a titularidade e uma possível troca de esquema de jogo.

Jogadores em má fase

Borré não vive bom momento no Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

Ramón Díaz e sua comissão técnica terão o desafio de recuperar alguns jogadores. Borré, por exemplo, não marca desde o confronto contra o Flamengo pelo Brasileirão. Chegou a perder a posição de titular para Ricardo Mathias — que também não agradou —, e voltou a figurar entre os 11 iniciais no Gre-Nal.

No clássico, segundo o Sofascore, desperdiçou três grandes chances, chutou quatro vezes para fora e nenhum em direção ao gol. Além disso, teve apenas 26 toques na bola.

O argentino Bernabei é outro que precisa recuperar seu futebol. O lateral-esquerdo colorado, que é desfalque para o jogo contra o Juventude no sábado, não performa bem desde o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense no final de julho.

Apesar do dois gols no Gre-Nal, de pênalti, Alan Patrick é outro que está devendo. Perdeu a cobrança que poderia ter empatado o clássico e não mostra o mesmo futebol do final do ano passado, quando chegou a ter seu nome cogitado na Seleção Brasileira.

Distanciamento do Z-4

Neste ponto, pode ser considerado um especialista. Ajudou Vasco, em 2023, e Corinthians, em 2024, a afastarem o fantasma do rebaixamento.

No momento atual, o Colorado encontra-se com 27 pontos em 23 partidas, cinco a mais do que o Vitória, que soma 22 em 24 partidas. Também estão no Z-4 Juventude, adversário de sábado, com 21 pontos em 23 jogos; Fortaleza, 18 em 23 partidas; e Sport, 14 em 22 duelos.

Segundo estudo da UFMG, hoje, são necessários 48 pontos para afastar qualquer chance de rebaixamento. Ou seja, o Inter precisa somar mais 21 pontos em 15 partidas, exigindo um aproveitamento de 46%. Com 43 pontos, a chance de rebaixamento é menor do que 5%.

Classificação para competição internacional

Pensando na próxima temporada, uma vez que o contrato de Ramón Díaz tem validade até o final de 2026, o treinador tem como outro desafio buscar a classificação para uma competição internacional. A mais próxima, e possível, é a vaga na Sul-Americana — são seis brasileiros classificados para a competição.

Claro, ainda há muita bola e rolar e a situação pode mudar — e Ramón Díaz tem antecedentes positivos: em 2024 assumiu o 17º colocado Corinthians na 12ª rodada do Brasileirão e garantindo vaga na pré-Libertadores ao encerrar o campeonato na sétima posição.