"O segundo tempo foi muito abaixo", diz Mercado após empate do Inter na Serra

Defensor não atuava desde o início de agosto. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma atuação melhor no primeiro tempo em relação aos últimos jogos, mas um segundo tempo "muito abaixo". Foi assim que o zagueiro Mercado definiu o Inter no empate na estreia de Ramón Díaz. Fora de casa, o Colorado ficou no 1 a 1 com o Juventude.

Sem atuar desde o início de agosto devido a uma lesão, o defensor de 38 anos foi escalado no lugar de Juninho, suspenso. Assim como o time, foi seguro na etapa inicial, mas passou trabalho na segunda metade do jogo, com Gilberto e Ênio — o autor do gol de empate.

Na saída de campo, Mercado avaliou a partida, destacando o início de trabalho de Ramón Diaz:

— Conversamos muito neste novo ciclo com o Ramón Díaz em melhorar alguns aspectos, como postura e competitividade. No primeiro tempo, conseguimos, mas o segundo foi muito abaixo. Não conseguimos ficar com a bola.