"O segundo tempo foi muito abaixo", diz Mercado após empate do Inter na Serra

Uma atuação melhor no primeiro tempo em relação aos últimos jogos, mas um segundo tempo "muito abaixo". Foi assim que o zagueiro Mercado definiu o Inter no empate na estreia de Ramón Díaz. Fora de casa, o Colorado ficou no 1 a 1 com o Juventude.
Sem atuar desde o início de agosto devido a uma lesão, o defensor de 38 anos foi escalado no lugar de Juninho, suspenso. Assim como o time, foi seguro na etapa inicial, mas passou trabalho na segunda metade do jogo, com Gilberto e Ênio — o autor do gol de empate.
Na saída de campo, Mercado avaliou a partida, destacando o início de trabalho de Ramón Diaz:
— Conversamos muito neste novo ciclo com o Ramón Díaz em melhorar alguns aspectos, como postura e competitividade. No primeiro tempo, conseguimos, mas o segundo foi muito abaixo. Não conseguimos ficar com a bola.
Momentaneamente na 14ª posição, com 28 pontos — cinco à frente do Z-4 —, o Inter volta a campo na quarta-feira (1º), às 19h30min, no Beira-Rio. O compromisso é contra o Corinthians.