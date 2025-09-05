O raio X defensivo do Inter em 2025 e as medidas de Roger Machado para corrigir os problemas

Comissão técnia tem diagnóstico e agora trabalha para sanar problemas da defesa. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Além das questões ofensivas detectadas pela comissão técnica de Roger Machado como um ponto de atenção pela queda de rendimento da equipe, há preocupação com o setor defensivo. A média de gols sofridos na temporada é superior a um por partida.

A comissão técnica projeta evolução durante a data Fifa para corrigir os problemas. Fora ajustes no posicionamento dos atletas, mudança de esquema e eventuais trocas nos nomes dos titulares não são descartadas.

Em 2025, o Colorado sofreu 51 gols em 46 confrontos. A média é de 1,1 por jogo. Antes do Mundial de Clubes, quando a equipe apresentava um desempenho superior, com bons números, foram 12 partidas sem vazar.

Entre a parada do Mundial de Clubes e a data Fifa, em apenas dois enfrentamentos a defesa passou ilesa, justamente nas duas primeiras rodadas após a retomada do Brasileirão. São 11 compromissos levando gols de forma consecutiva.

Diagnósticos

Nos bastidores, a comissão técnica justifica que encarou uma sequência de decisões e pouco tempo para treinamentos. Desta forma, alguns problemas não foram corrigidos. Os jogadores no sistema também foram alterados no período: Clayton Sampaio, Victor Gabriel, Mercado e Juninho se revezaram como parceiros de Vitão.

Outro problema enfrentado é a ausência de Fernando. O volante, que rompeu o vínculo com o clube após lesão ligamentar, faz falta e houve revezamento entre opções no setor. Thiago Maia foi recuado, mas Richard chegou a ser testado.

Leia Mais Confira três opções livres no mercado que o Inter pode contratar para a reserva de Bernabei

O Inter também considera que precisa ajustar os posicionamentos dos laterais. Berbanei e Aguirre seguem como titulares absolutos, mas, principalmente o canhoto, terão alguns movimentos de encaixe revistos. A responsabilidade é dividida também com a mudanças dos pontas que auxiliam na cobertura.

Bolas aéreas

Os números internos descartam a necessidade de focar na bola aérea. Especialistas trabalham como dentro da média sofrer um terço dos gols em cruzamentos.

Segundo levantamento de Zero Hora, 31% (16 de 51) dos gols sofridos pelo Inter na temporada foram por cima, ou seja, um pouco abaixo da média. Além disso, foram três gols levados em cobraças de pênaltis. Outos 32 ocorreram com bola rola.

A marcação na bola parada deverá ser mantida de forma mista, focada mais por zona, com cada atleta responsável por determinada parte do campo em cruzamentos de faltas e escanteios.

Posicionamento e esquema

Recuperado de lesão, Mercado deve retormar espaço no time titular. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Para melhorar, além de fixar um time e mexer no posicionamento, o Inter também projeta alterações pontuais. A formação tática com três zagueiros poderá ser utilizada.

Mercado, recuperado de lesão muscular, tende a ganhar espaço. O argentino seria o líbero ou ganharia a vaga de Juninho pelo lado canhoto, caso o 4-2-3-1 seja mantido.

Os primeiros indicativos do esquema escolhido e dos ajustes promovidos por Roger Machado devem ser verificados nos próximos dias. As primeiras sessões durante a data Fifa foram focadas em recuperação física.

A comissão técnica avançará nos próximos dias nos trabalhos táticos e técnicos. O Colorado volta a campo no dia 13, em São Paulo, contra o Palmeiras, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Leia Mais Desempenho entre paradas: qual é o aproveitamento do Inter após o Mundial de Clubes