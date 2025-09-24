O que se diz no Paraguai sobre a passagem de Ramón Díaz pelo Olimpia

Ramón Díaz e o filho Emiliano deixaram o Olimpia após sete partidas. @elClubOlimpia / X/Reprodução

Explicar a passagem de Ramón Díaz pelo Olimpia, equipe paraguaia que o novo técnico do Inter comandou antes de chegar a Porto Alegre, não é tarefa fácil. Primeiro é preciso entender o momento atual de instabilidade vivido pelo clube.

Maior campeão do país e tricampeão da Libertadores, o Olimpia vive uma temporada abaixo do esperado para o tamanho do clube. Encerrou o Apertura na quinta posição, 11 pontos atrás do campeão Libertad. No Clausura, em 13 rodadas soma 13 pontos e ocupa a 10ª posição. O campeonato é disputado por 12 times.

Ramón Díaz comandou o time em sete rodadas, somando oito pontos. Foram apenas sete partidas em 40 dias de trabalho, resultando em um retrospecto negativo: duas vitórias, dois empates e três derrotas.

Apesar de poucos pontos feitos, somou mais do que seu antecessor Fabián Bustos, com um ponto em duas partidas — no Apertura terminou em quinto —, e, até agora, seu sucessor Ever Hugo Almeida, com quatro pontos em quatro partidas. A temporada iniciou com Martín Palermo, hoje no Fortaleza, que estava no clube desde fevereiro de 2024 e saiu em abril deste ano.

Opinião de setoristas

Jornalista que cobre o Olimpia para a Rádio 1º de Marzo, Gustavo Gavilán diz que o fato de Ramón Díaz ter comandado apenas sete partidas no Paraguai remete ao momento vivido pelo clube.

— O Olimpia não está vivendo um bom momento e isso causou alguns problemas. Sejam as contratações ou outras questões não permitiram que Ramón Díaz fizesse um trabalho maior. Ele teve problemas na hora de escolher jogadores já que encontrou um elenco com muitas lesões, o que também não lhe permitiu desenvolver seu trabalho — observa Gavilán.

Jornalista do Grupo Ñanduti, Ariel Insfrán reforça este entendimento:

— Foi difícil no Olimpia, considerando que o clube tem problemas em muitos aspectos, problemas futebolísticos, que não consegue resolver. Quatro técnicos já passaram por aqui e ainda não conseguiram melhorar o desempenho da equipe. Acho que o Mondial pode mudar a cara da Inter.

Quebra da confiança

Segundo o jornalista, a quebra de confiança da diretoria se deu na derrota por 3 a 2 para o rival Cerro Porteño, na quarta partida de Ramón Díaz no comando do time. Depois foram duas derrotas — uma de goleada — e um empate.

— Diminuiu aquela confiança da diretoria e, acima de tudo, a relação que o torcedor do Olimpia tinha com ele e com seu filho (Emiliano Díaz), principalmente onde ele (Emiliano Díaz) assumiu mais um papel de liderança antes de seu pai. Isso gerou desconforto entre os torcedores, que não estavam felizes com sua gestão — explica Gavilán.

Inclusive, o setorista aponta que o filho de Ramón Díaz tem um papel destacado dentro da comissão técnica. Apesar disso, mantém-se a imagem do argentino como um grande treinador.

Justamente por isso o técnico chegou gerando grande expectativa. Para Gavilán, toda essa esperança no trabalho de Ramón Díaz causou problema:

— Ele era aguardado com grande expectativa porque era um técnico vencedor que viria, que colocaria a mão no time, mas o mau momento do Olimpia não permitiu que esse tempo de trabalho fosse produtivo.

Projeção no Inter

Com a iminente chegada ao Inter, a expetativa também cresce entre a torcida colorada. Para Gavilán, é possível que Ramón Díaz tenha mais sucesso no Colorado do que teve no Olimpia. Para isso, o jornalista entende que há um fator fundamental: o tempo de adaptação.

— Não sei como estão as coisas e quanto tempo ele terá no Brasil. Às vezes, em times grandes, a prioridade é vencer, talvez não o trabalho. Então, a adaptação fica em segundo plano — diz e completa:

— O importante é obter resultados, e acho que o Ramón Díaz, em um mercado que ele conhece, em um futebol onde se adaptou o mais rápido possível, terá um trabalho muito bom à frente do Inter.

Ariel Insfrán é ainda mais otimista:

— Acho que a torcida da Inter pode esperar um bom trabalho, considerando que sempre trabalhou bem taticamente e, acima de tudo, emocionalmente. Acho que Ramón Díaz pode mudar a cara da Inter.

"Os Díaz renunciam"

Um ponto bastante destacado na mídia paraguaia foi a questão do trabalho conjunto de pai e filho. Ao anunciar a saída dos dois do Olimpia, o ABC, um dos principais jornais do Paraguai, escreveu: "Os Díaz renunciam do cargo de direção técnica do Olimpia após a derrota no Ka'arendy".

No texto, são destacadas as falas dos dois sobre a decisão de deixar o clube assumido 40 dias antes.

— Quando os resultados não vêm, acho melhor não complicar as coisas para o clube, para o presidente, ou para os torcedores, que se comportaram maravilhosamente conosco, e também para os jogadores — explicou Ramón Díaz.

Seu filho Emiliano completou:

— As coisas não saíram como queríamos, claramente somos os únicos responsáveis ​​e decidimos nos afastar com toda a equipe técnica. Infelizmente, as coisas não deram certo, futebol é assim mesmo.