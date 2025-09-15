O que Roger pode fazer de diferente no sistema de jogo do Inter no Gre-Nal

Roger usou formação com três zagueiros no segundo tempo contra o Palmeiras. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Gre-Nal 448 se aproxima com Inter e Grêmio vivendo momentos ruins no Campeonato Brasileiro. Diante da sequência de más atuações, a discussão passa por quais surpresas os técnicos podem apresentar. No caso colorado, Roger Machado esboçou diante do Palmeiras uma mudança que pode aparecer desde o início do clássico no domingo (21).

Como foi contra o Palmeiras

O Inter iniciou diante do Palmeiras no seu habitual 4-2-3-1, tendo Vitinho e Carbonero como homens abertos. Sem Bernabei, suspenso, Victor Gabriel foi o lateral-esquerdo. A formação inicial se mostrou desastrosa com o Palmeiras anotando quatro gols nos primeiros 45 minutos.

Sem chance alguma de reação, Roger promoveu uma mudança de sistema para tentar estancar a fragilidade defensiva. Vitinho foi sacado para a entrada do lateral-direito Benítez, o que fez Victor Gabriel virar zagueiro e Aguirre ir para a esquerda com a defesa tendo uma linha de cinco.

Inter se posicionou com linha de 5 da defesa e tendo Alan Patrick e Carbonero voltando para ajudar Thiago Maia e Rodríguez sem bola. Tacticalboard / Reprodução

Ainda que o Palmeiras tenha reduzido o ritmo com a vantagem, Roger valorizou o fato de o Inter ter se estabilizado defensivamente no segundo tempo. Por isso, a possibilidade de iniciar com uma linha de cinco defensores no Gre-Nal não está descartada. Recuperado de lesão muscular, Mercado pode ser uma novidade nessa linha de defesa. No ataque, o retorno de Borré deve ser a grande novidade para o clássico.

Possibilidade de time com linha de cinco defesores tem Alan Patrick mais centralizado e Borré formando dupla com Carbonero. Tacticalboard / Reprodução

Roger recuou Fernando em alguns jogos para defender em linha de cinco no primeiro semestre. Com três zagueiros de origem, o Inter iniciou apenas uma partida no ano, diante do São Paulo, em 3 de agosto. Naquela ocasião, Clayton Sampaio, Mercado e Juninho formaram o trio zagueiros. O Gre-Nal pode ser um novo jogo de Roger iniciando com três zagueiros de origem.