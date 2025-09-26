O que pesou na escolha do Inter entre Ramón Díaz e Luis Zubeldía

Técnico escolhido pelo Colorado fará sua estreia sábado (27), contra o Juventude. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Desde que decidiu pela saída de Roger Machado, após a derrota no Gre-Nal de domingo passado (21), o Inter direcionava seus esforços para contratar Ramón Díaz. Livre no mercado havia um mês, quando saíra do Olimpia, o técnico era visto como a melhor possibilidade de reanimar o grupo e salvar o segundo semestre. Mas uma conversa com outro argentino quase mudou o curso da casamata colorada.

Da lista de treinadores disponíveis no mercado, Luis Zubeldía teve encontro digital que deixou os dirigentes colorados encantados. Foi uma chamada de vídeo com o departamento de futebol e integrantes do conselho de gestão.

Nesse papo, o ex-treinador do São Paulo mostrou que conhecia grande parte do grupo colorado, explicou suas ideias de futebol e como pretendia gerir o vestiário. Com seu empresário, os dirigentes colorados discutiram valores, pagamentos, prazos e multas.

E ficaram sabendo que Fortaleza e Santos também tinham feito sondagens anteriormente, mas o argentino nem chegou a abrir negociação. Esperava uma proposta mais sedutora, algo que imaginou que ocorreria no Inter.

Estilo de jogo

Zubeldía lembrou que era ele o técnico do Lanús quando Bernabei saiu da base para o profissional. E falou, entre outras coisas, que gosta de time de velocidade, pressão alta e jogo por baixo a partir do goleiro.

O que, na teoria, é excelente. Mas no final do nono mês do ano, com janela fechada e situação apertada no campeonato, poderia ser mais difícil de desenvolver. Talvez o Inter não pudesse oferecer mão de obra para essa execução.

A conversa de Zubeldía com a Federação Peruana pouco, ou nada, influenciou na decisão. Mas o vazamento da informação da negociação com o Inter gerou um certo desconforto. Dirigentes colorados trataram logo de informar que não havia qualquer acerto com Zubeldía e que outras opções estavam sobre a mesa.

Ao todo, quatro técnicos foram pré-selecionados, mas apenas Zubeldía e Ramón Díaz foram entrevistados. Ficha 1 desde que se desligara do Olimpia, em 24 de agosto, Ramón Díaz conversou com a direção colorada na mesma segunda-feira que Zubeldía. Na tarde anterior, seu filho e auxiliar, Emiliano, havia postado uma foto nas redes sociais na qual assistia a jogos do Brasileirão, inclusive o Gre-Nal.

Flexibilização e calma

A conversa com os Díaz também foi positiva. E os dirigentes notaram no experiente argentino uma capacidade de flexibilização maior para adaptar suas ideias ao que o grupo oferece. Seus resultados recentes no Brasil, de tirar Vasco e Corinthians, de zonas perigosas e garantir permanência na Série A (no caso do Corinthianas, de classificar para a Libertadores).

Outro aspecto: Zubeldía é mais impetuoso, inclusive no tratamento com imprensa e torcida, redes sociais etc. Ramón é mais pacato, tem um comando diferente, de menos embates e mais conversas privadas com os atletas. A direção do Inter entende que o momento pede tranquilidade, e não conflitos.

Portanto, na hora de escolher qual equipe de argentinos comandaria o Inter a partir deste sábado, pesou a experiência de Ramón Díaz contra a impetuosidade de Luis Zubeldía. Mas o agora técnico do Fluminense deixou uma impressão positiva e, de certa forma, as portas abertas no Beira-Rio.