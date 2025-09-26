O provável time do Inter contra o Juventude 

O Inter entrará em campo neste sábado (27), às 18h30min, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida pela 25ª rodada do Brasileirão marcará a estreia de Ramón Díaz como treinador colorado.
E o primeiro time do argentino deve passar por mudanças. Três desfalques são certos por suspensão: Braian Aguirre, Juninho e Bernabei.
Alan Benítez, Mercado e Victor Gabriel devem ser os substitutos. No meio de campo, Luis Otavio deve ser titular e Alan Rodríguez segue fora.
Outro desfalque será no gol, já que Rochet teve lesão constatada. Anthoni é quem vai começar em campo.
Díaz não deve mexer no esquema do Inter. Seus trabalhos são marcados por flexibilidade tática.
O provável Inter tem: Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luis Otavio, Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré.