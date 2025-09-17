O protocolo exigido pelo Inter para a recuperação de graves lesões

Fernando gostaria de mais tempo com a família. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A entrevista concedida ao programa Bola da Vez, da ESPN, pelo volante Fernando — na qual revelou ter pedido ao Inter um prazo maior para permanecer em Goiânia, junto da família, durante a recuperação da lesão ligamentar no joelho direito — reacendeu o debate entre os colorados sobre a continuidade do jogador no Clube.

A possibilidade de uma rescisão amigável entre as partes surgiu após um impasse envolvendo a condução do processo de recuperação. Por conta da lesão no ligamento cruzado posterior, Fernando foi inicialmente autorizado a iniciar o tratamento próximo dos seus familiares, já que nos primeiros dias precisaria manter a perna imobilizada.

Leia Mais Inter inicia obras de revitalização do Gigantinho

Entretanto, conforme protocolo estabelecido pelo departamento médico do Inter, assim que qualquer atleta apresente condições de realizar atividades físicas, deve se reapresentar ao clube para dar sequência ao tratamento com acompanhamento da fisioterapia.

Esse mesmo procedimento já havia sido aplicado nos casos de Bruno Gomes e Mercado. Ambos sofreram graves lesões, passaram por cirurgia e, após um período inicial junto de seus familiares, retornaram a Porto Alegre para continuar o maior período de recuperação no CT Colorado.

No caso de Fernando, a direção colorada entendeu que não poderia abrir uma exceção, a fim de evitar precedentes semelhantes no futuro. Por isso, não autorizou a permanência prolongada do camisa 5 em Goiânia e definiu uma programação de retorno a Porto Alegre.

Como não houve acordo entre as partes, ficou estabelecida a rescisão amigável do contrato, que se estenderia até dezembro de 2025. No destrato, o Inter manteve uma prioridade em caso de retorno de Fernando aos gramados. Essa clausula é válida até abril de 2026.