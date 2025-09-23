Zubeldía já treinou dois titulares do Inter

Aguirre e Bernabei foram titulares sob o comando do argentino no Lanús. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Após a demissão de Roger Machado, o Inter agiu rápido e fechou acordo com o argentino Luis Zubeldía. Conhecido pelo jeito explosivo na beira do campo, o treinador estava livre no mercado desde junho, quando deixou o São Paulo. Apesar de nunca ter comandado o Inter antes, ele terá velhos conhecidos no elenco.

Por mais que tenha apenas 44 anos, o treinador já atua na função há 17 temporadas. O clube que tem maior identificação é o Lanús, que foi o único que defendeu na breve carreira como jogador. Da mesma forma, o primeiro trabalho como técnico foi na equipe, entre 2008 e 2010.

Categorias de base

Na segunda passagem, entre 2018 e 2021, Zubeldía chegou a treinar dois jogadores que integram o elenco colorado atualmente. São os laterais Aguirre e Bernabei, que eram titulares com Roger Machado.

Ambos são formados nas categorias de base do Lanús e foram promovidos ao grupo principal no período em que o ex-técnico do São Paulo comandava o time. No time profissional, Bernabei esteve entre 2019 e 2022, enquanto Aguirre ficou entre 2020 e 2024.

A dupla foi titular com Zubeldía em diferentes oportunidades. A principal delas foi durante a final da Copa Sul-Americana de 2020, que terminou em janeiro de 2021. Na ocasião, a equipe foi derrotada pelo Defensa y Justicia por 3 a 0.