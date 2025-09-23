Negociando com Inter, Zubeldía definirá futuro nas próximas horas

Com conversas avançadas com o Inter, Zubeldía definirá seu futuro nas próximas horas. Além da conversa com o Colorado, o treinador foi procurado para assumir a seleção peruana.
A reportagem da Zero Hora apurou que o técnico deve escolher um projeto até quarta-feira (24). Nos bastidores, o Inter planeja contratar um novo técnico nesta terça-feira (23).
Na noite de segunda, Inter e Zubeldía tiveram uma reunião por video que encaminhou um acordo. A expectativa era que o negócio tivesse os últimos detalhes acertados nesta terça, o que ainda não aconteceu.
Enquanto isso, o ex-treinador do São Paulo se reuniu com dirigentes da Federação Peruana. O projeto apresentado agradou ao treinador, que ainda não deu resposta aos peruanos.
Ao mesmo tempo, a direção também analisa o nome de Ramon Díaz. O técnico argentino chegou a ser sondado, mas a conversa não chegou a avançar como no caso de Zubeldía.
O Inter quer o novo técnico estreando diante do Juventude, no sábado (27), em Caxias do Sul. Por enquanto, os treinos são comandados por Pablo Fernández, auxiliar do clube.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.