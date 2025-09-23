Negociando com Inter, Zubeldía definirá futuro nas próximas horas

Zubeldia se reuniu com o Inter na noite de segunda-feira (22). Rubens Chiri / São Paulo FC / Divulgação

Com conversas avançadas com o Inter, Zubeldía definirá seu futuro nas próximas horas. Além da conversa com o Colorado, o treinador foi procurado para assumir a seleção peruana.

A reportagem da Zero Hora apurou que o técnico deve escolher um projeto até quarta-feira (24). Nos bastidores, o Inter planeja contratar um novo técnico nesta terça-feira (23).

Na noite de segunda, Inter e Zubeldía tiveram uma reunião por video que encaminhou um acordo. A expectativa era que o negócio tivesse os últimos detalhes acertados nesta terça, o que ainda não aconteceu.

Enquanto isso, o ex-treinador do São Paulo se reuniu com dirigentes da Federação Peruana. O projeto apresentado agradou ao treinador, que ainda não deu resposta aos peruanos.

Ao mesmo tempo, a direção também analisa o nome de Ramon Díaz. O técnico argentino chegou a ser sondado, mas a conversa não chegou a avançar como no caso de Zubeldía.

O Inter quer o novo técnico estreando diante do Juventude, no sábado (27), em Caxias do Sul. Por enquanto, os treinos são comandados por Pablo Fernández, auxiliar do clube.