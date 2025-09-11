Inter

Entrevista
Notícia

"Não vamos fazer festa, queremos reparação histórica", diz conselheiro do Inter sobre pedir título do Brasileirão de 2005

Leonardo Aquino protocolou ação no Conselho Deliberativo para que o clube lute pelo reconhecimento da conquista na CBF

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS