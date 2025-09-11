"Não vamos fazer festa, queremos reparação histórica", diz conselheiro do Inter sobre pedir título do Brasileirão de 2005

Brasileirão de 2005 ainda causa indignação aos colorados. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O conselheiro Leonardo Aquino, do Movimento Sangue Colorado, encabeça o pedido para que o Inter busque o reconhecimento do título brasileiro de 2005.

Um dos principais líderes da oposição ao presidente Alessandro Barcellos, ele afirma ter feito o requerimento ao Conselho Deliberativo justamente para que não haja um desgaste ou uma acusação de mudança de pauta para desviar o foco do momento do time em campo. Em entrevista a ZH, ele explicou o que pretende.

Como surgiu ideia da ação?

O Brasileirão de 2005 nos deixa indignados até hoje. Nunca engolimos o que aconteceu. E o documentário da Globoplay (Máfia do Apito) reacendeu aquele sentimento. Assistindo ao primeiro episódio, meus companheiros de movimento (Sangue Colorado) e eu, resolvemos que era preciso fazer alguma coisa, lutar pelo reconhecimento. Todos os envolvidos reconhecem que o Inter deveria ser o campeão. O próprio Edilson Pereira de Carvalho, árbitro da partida, diz textualmente que mexeu no título brasileiro. O ex-presidente do Corinthians fala em roubo (a frase de Alberto Dualib é: "O campeão de fato e de direito seria o Internacional. E porque nos últimos cinco jogos tínhamos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu, um ponto só, roubado").

O que lembra daquela época?

O Inter foi muito pressionado. Um grupo de conselheiros entrou na Justiça Comum, à época, pedindo o reconhecimento do título, e o presidente Fernando Carvalho foi pressionado a retirar a ação sob ameaça da CBF de retirar da Libertadores (que acabou sendo vencida em 2006). Meu pai (o ex-desembargador José Aquino Flores de Camargo, conselheiro do clube) fez representação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra Luiz Zveiter, mostrando que ele não poderia ser desembargador do Tribunal de Justiça do RJ e presidente do STJD ao mesmo tempo. O CNJ reconheceu, e Zveiter saiu do STJD (foi Zveiter que determinou a anulação dos 11 jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho).

Considera injusta a anulação?

Basta ouvir as escutas telefônicas e as entrevistas. Entendo quem considere que o certo era anular tudo, mas o Edilson mesmo diz que não conseguiu manipular todos os jogos. Ele é cobrado pelos apostadores, inclusive, por causa disso. Deveria ser analisado caso a caso. Isso seria o mais justo.

O tema precisa ser debatido no Conselho Deliberativo ou é um ato de gestão?

Acho que é um ato de gestão. Até pela celeridade. Mas considero um assunto que o Inter precisa levar adiante institucionalmente. Justamente por isso, protocolei. Por ser de um movimento de oposição, damos respaldo ao presidente para agir. Para que não seja considerado um "desvio de foco" pelo mau momento em campo. É exatamente o oposto disso. E acho que precisa ser algo célere para aproveitar essa força do documentário. Não vai ser resolvido em uma semana, mas uma iniciativa precisa ter. Caberá a ele essa decisão, se vale a pena, se considera um desgaste.

Imagina ser possível esse reconhecimento?

Olha, a CBF recentemente reconheceu como campeões brasileiros os vencedores da Taça Brasil de antes de 1970. Teve o caso do Atlético-MG também (em 2023, a CBF considerou o Galo o campeão brasileiro de 1937). Não vamos fazer festa, queremos a reparação histórica daquela injustiça. Foram colorados históricos que lutaram por isso e merecem. Quando voltarmos a ser campeões brasileiros, e batemos na trave recentemente, comemoraremos o pentacampeonato, e não o tetra.

E se não der certo?