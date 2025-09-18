"Não perdemos apenas uma tia querida, mas uma cidadã": Roger Machado publica homenagem após falecimento de familiar

Roger é técnico do Inter desde julho de 2024. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Na tarde de quarta-feira (17), foi noticiado que a tia de Roger Machado havia falecido em um acidente no trânsito, aos 81 anos. Acontece que, antes de ser familiar do técnico colorado, Carmen Silvia Machado Fontoura foi uma referência no movimento negro gaúcho. Professora, nutricionista e líder, ela deixa um legado de pioneirismo.

Formada em Nutrição, ela foi professora e pós-graduada na área, sendo também a primeira mulher da família a concluir o ensino superior.

Engajada no meio profissional, ela também foi referência no movimento negro do Rio Grande do Sul, inspirando o técnico colorado na formação social e cultural. Carmen foi a primeira mulher a presidir a Associação Satélite Prontidão, um clube negro criado 14 anos após a abolição para preservar a cultura negra no RS.

Até os últimos dias de vida, ela seguia como conselheira, participando ativamente do grupo. Além disso, ela também foi ativista da Frente das Mulheres Negras.

Roger publicou uma nota em homenagem no seu perfil no Instagram nesta quinta (18). Ele lembrou a trajetória proeminente da tia na área da saúde de sua dedicação ao movimento negro do Rio Grande do Sul.

Também se pronunciaram a Associação Satélite Prontidão e o Conselho Regional de Nutrição. Confira as três manifestações abaixo:

Confira a homenagem de Roger Machado na íntegra

Minha querida tia Carmen Silvia Machado Fontoura faleceu ontem, vitima de atropelamento na zona sul de Porto Alegre onde morava. Estava indo para a academia, o que fazia todos os dias como parte de sua rotina saudável, física e intelectual.

Foi professora e nutricionista pós-graduada. A primeira da família a concluir o ensino superior.

Mas a minha tia foi muito mais. Foi presidente do Conselho Regional de Nutrição, e vice-presidente do Conselho Federal. Engajada no Movimento Negro Gaúcho, foi a primeira mulher a presidir a Associação Satélite Prontidão, clube negro criado 14 anos após a abolição para preservação da cultura negra no RS, e ativista da Frente das Mulheres Negras.

Na vida profissional, entre outras atividades, atuou no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, e no grupo de estudos da anemia falciforme, no Hospital de Clínicas, onde trabalhou mais de 30 anos.

Não perdemos apenas uma tia querida, mas uma cidadã, na verdadeira extensão e profundidade do termo. Ficam seu exemplo, sua obra e a saudade da nossa Griô, guardiã da memória coletiva da família Machado.

Seguirás nos guiando junto a nossa ancestralidade nos encorajando a continuar o seu legado.

Roger Machado

Nota da Associação Satélite Prontidão

A família prontista está de luto. Perdemos Carmen Silvia Machado Fontoura, nossa griô, referência de liderança e de luta, não apenas no Clube, mas em todo o Movimento Negro Gaúcho. Ela costumava dizer que não era prontista de nascimento, mas, com certeza, era prontista de carteirinha.

Carmen dedicou uma vida inteira à Associação Satélite Prontidão, ao lado de seu esposo, Francisco Fontoura (in memoriam). Passou pelo Departamento Feminino, de Cultura, Social, participou de feitos históricos como o Troféu Zumbi e o curso pré-vestibular. Foi vice-presidente e assumiu a presidência como a primeira mulher a dirigir nossa sociedade centenária. Atualmente, estava como conselheira, permanecendo ativa e presente até os seus últimos dias.

Seu legado é imenso. A ela devemos gratidão, pela convivência, pela sabedoria compartilhada e pelo caminho que abriu para todos nós. Muito do que o Prontidão é hoje tem a marca de Carmen.

Aos familiares, em especial às filhas e irmãos, deixamos nossos mais sinceros sentimentos e nossa solidariedade neste momento de dor.

Nota do Conselho Regional de Nutrição