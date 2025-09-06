Morre Seu Gentil, roupeiro histórico do Inter, aos 69 anos

Seu Gentil acompanhou gerações de jogadores no vestiário do Beira-Rio. Bruno Alencastro / Agencia RBS

O Inter anunciou, na manhã deste sábado (6), a morte do roupeiro Gentil Souza dos Passos, conhecido como Seu Gentil. Ele tinha 69 anos e dedicou mais de 50 anos de sua vida ao Colorado.

O velório ocorrerá na Capela K do Cemitério Jardim da Paz, a partir das 17h de hoje. E o sepultamento está marcado para o mesmo local, neste domingo (7), às 11h.

Conforme nota do Inter, Seu Gentil acompanhou gerações de jogadores no vestiário do Beira-Rio e se tornou parte essencial do cotidiano do clube.

"A história do Internacional também se escreve com o nome de Seu Gentil. Sua memória seguirá viva na dedicação e no exemplo que nos deixou. Para sempre conosco. Descanse em paz", destacou o clube em comunicado oficial.



