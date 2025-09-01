"Meu trabalho é aqui no Inter", declara Ricardo Mathias sobre sondagens para a saída do clube

Jovem centroavante vem recebendo chances de Roger Machado. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, Ricardo Mathias falou com a imprensa na zona mista do Beira-Rio. O centroavante exaltou a importância de voltar a vencer em casa, ainda que o desempenho não tenha sido como o esperado:

— O que importa é voltar a vencer dentro de casa, principalmente, que vínhamos de resultados ruins. Independente de ter feito um jogo regular ou abaixo disso, o que importa é estar saindo com a vitória.

Quando perguntado sobre possíveis sondagens do Exterior, Mathias afirmou que prefere se concentrar no trabalho dentro de campo e que está com a cabeça no Inter:

— As coisas que acontecem por fora eu deixo para os meus empresários, não quero saber disso. Meu trabalho é aqui no Inter, tenho cabeça aqui no Inter e a minha tendência é evoluir cada vez mais — e completou, reforçando:

— Estou tendo oportunidades dentro de campo, estou podendo dar o meu máximo. E, cara, isso aí para mim é a maior felicidade, tenho apenas 19 anos, estou trabalhando bastante para buscar meu espaço e hoje eu posso ser titular no Inter. É muito gratificante para mim.

O Colorado volta à campo depois da data Fifa, em 14 de setembro, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.