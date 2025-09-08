Mercado volta aos treinos no Inter e pode ser novidade tática de Roger

Mercado treinou na manhã desta segunda-feira (8). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O primeiro treino da semana do Inter teve a volta de Gabriel Mercado. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, o zagueiro pode ser a novidade no time contra o Palmeiras, no sábado (13), em São Paulo.

Mercado ainda será reavaliado diariamente, mas tende a estar à disposição na Arena do Palmeiras. Com a volta do argentino, Roger pode testar nos treinos uma alternativa de esquema com três zagueiros.

O esquema foi utilizado pelo treinador na derrota para o São Paulo, por 2 a 1. Na oportunidade, Mercado, Juninho e Clayton Sampaio formaram o trio, já que Vitão estava suspenso.

Nos treinos da data Fifa, o técnico testou uma nova formação do Inter com a entrada de Bruno Henrique. Neste desenho tático, Alan Rodriguez atuou aberto pelo lado direito do meio-campo.

O Inter ainda terá quatro treinos para definir a escalação que iniciará a partida em solo paulista. A ausência confirmada é Bernabei, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.