Lateral ou volante? O planejamento do Inter para o retorno de Bruno Gomes

Bruno Gomes está na fase final do retreinamento. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter prepara o retorno de Bruno Gomes para o início de outubro. O atleta não atua desde janeiro, em virtude de uma lesão grave no joelho esquerdo, e deve disputar posição na lateral direita.

Volante de origem, o atleta foi improvisado no flanco direito a partir do segundo semestre de 2024, após as saídas de Bustos e Hugo Mallo.

O desempenho foi tão bom que o jogador se firmou na posição até o fim do ano, mesmo que Braian Aguirre tivesse sido contratado especificamente para aquela função.

Conforme apurado por Zero Hora, Bruno Gomes disse à época ao técnico Roger Machado que gostaria de ser fixado definitivamente na lateral direita, não atuando mais como volante.

Em janeiro de 2025, no entanto, o atleta sofreu uma ruptura ligamentar no joelho esquerdo e passou toda a temporada até agora no departamento médico. Neste período, Braian Aguirre se firmou na lateral direita, e a direção contratou o paraguaio Alan Benítez para ser seu reserva imediato.

Preferência pela lateral

Ainda assim, nos bastidores do CT do Parque Gigante, a comissão técnica acredita que Bruno Gomes, mesmo com a concorrência alta, vá preferir disputar espaço na lateral direita, por conta de uma perspectiva de carreira, uma vez que a posição é uma carência crônica inclusive da Seleção Brasileira.

Roger Machado ainda terá uma conversa com o jogador sobre o tema. No entanto, neste momento, o planejamento é feito considerando que o atleta seguirá como lateral-direito, podendo atuar no meio-campo apenas em situações circunstanciais.