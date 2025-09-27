Na estreia de Ramón Díaz no comando do Inter, um jogo que ilustra bem a diferença de um tempo para o outro. Depois de uma etapa inicial de domínio colorado, Alan Patrick abriu o placar. Porém, a segunda teve controle do Juventude e o empate com Ênio. O 1 a 1 deixa a equipe de Porto Alegre na 14ª posição após 24 jogos no Brasileirão. O time de Caxias do Sul permanece no Z-4.