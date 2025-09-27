Juventude 1x1 Inter: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Partida era válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Porthus Junior / Agencia RBS

Inter e Juventude empataram em 1 a 1 neste sábado (27), no Alfredo Jaconi, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Inter se mantém na 14ª posição, enquanto o Juventude sobe para o 17º lugar, mas segue dentro do Z-4.

Alan Patrick fez o primeiro gol do jogo e do Inter sob comando de Ramón Díaz, aos 24 minutos do primeiro tempo. Ênio deixou tudo igual aos 18 minutos da segunda etapa.

O Juventude vai a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG nesta terça-feira (30), às 21h30min, na Arena do Galo. O Inter volta a Porto Alegre para jogar nesta quarta-feira (1º), às 19h30min, contra o Corinthians, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Confira os melhores momentos de Juventude 1x1 Inter