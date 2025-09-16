Justiça bloqueia valor milionário de Delcir Sonda por dívidas no futebol; confira a quantia

Delcir Sonda tem um histórico de colaboração com o Inter. Fernando Gomes / Agencia RBS

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 15,8 milhões nas contas bancárias pessoais do empresário Delcir Sonda, histórico investidor do Inter e dono da rede Sonda de Supermercados. Foi ele, por exemplo, que ajudou financeiramente a trazer D'Alessandro em 2008 ao Colorado, quando o ex-meia, hoje dirigente do clube, veio do San Lorenzo.

Conforme noticiado pelo Uol, a medida judicial visa garantir o pagamento de uma dívida originada em um processo movido contra a DIS Esportes, empresa que gerencia a carreira de jogadores de futebol e pertence a Sonda.

O litígio remonta a 2006, quando a DIS Esportes contratou a GT Sports para atuar na captação de atletas e outras funções. Segundo a ação judicial, a parceria teria resultado em uma dívida não paga pela DIS à GT Sports, que alegava ter direito a 10% dos lucros obtidos com as transferências de jogadores representados por ambas as empresas. Entre os atletas citados no processo estão nomes como Neymar, Alan Patrick e Thiago Neves.

A empresa de Sonda foi condenada no mérito da causa, sem possibilidade de recurso sobre essa decisão. No entanto, a empresa ainda consegue contestar o cálculo da dívida.

Valores ainda não quitados

Como os valores determinados não foram quitados, o juiz Rodrigo Marinho determinou, no final de julho, o bloqueio das contas de Delcir Sonda como pessoa física. O empresário entrou com um recurso contestando essa inclusão, argumentando que a decisão judicial foi equivocada e não atendeu aos requisitos legais para a "desconsideração da personalidade jurídica" — instrumento que permite a responsabilização pessoal dos sócios quando há confusão entre o patrimônio da empresa e o pessoal. Os valores bloqueados permanecerão indisponíveis até o julgamento do recurso.

A ordem de bloqueio foi expedida em favor de Yasmin Ferreira de Miranda, empresária que adquiriu os direitos da GT Sports na ação judicial em 2021. Representando a empresária estão os advogados Marcus de Abreu Sampaio e Robert Guilherme Oliveira.