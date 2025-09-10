Jovens da base aparecem como alternativa à possível saída de Valencia do Inter

Oriundo do Celeiro de Ases, Ricardo Mathias é o atual titular. (Ricardo Duarte/Internacional)

Com a saída encaminhada de Enner Valencia, o Inter terá uma mudança no perfil de atletas disponíveis para a posição de centroavante. Antes mesmo da negociação com o Pachuca, do México, o equatoriano já havia perdido espaço entre os titulares.

Além da concorrência com Rafael Borré, Valencia viu Ricardo Mathias ascender no time principal e assumir a condição de titular. Diante do atual cenário, outros dois nomes surgem como possibilidade de assegurar espaço na hierarquia de centroavantes: Raykkonen e Lucca Drummond.

Borré, neste caso, é o mais experiente de todas as alternativas. Aos 29 anos, o colombiano tem por característica ser um centroavante mais móvel, saindo da área, de um jogo associativo pelo chão. No ano, são 33 partidas, sete gols marcados e três assistências.

Ricardo Mathias, por sua vez, aos 19 anos, tem se destacado por ser uma peça com maior presença de área, mais definidor. Na temporada, o centroavante marcou quatro gols em 20 partidas.

Outras alternativas

Ainda mais jovem, Raykkonen já recebeu oportunidades com Roger Machado. Em abril, ainda com 16 anos, fez sua estreia na Copa do Brasil, diante do Maracanã. Naquela oportunidade, ele ingressou na vaga de Enner Valencia.

Logo no seu primeiro jogo na equipe principal mostrou personalidade e faro de gol. Chegou a balançar as redes, mas a conclusão foi invalidada após checagem do VAR. Ao todo, já esteve em campo em quatro jogos, mas ficou pelo menos no banco em outras nove oportunidades.

Raykkonen chegou a marcar gol em sua estreia, mas lance foi anulado. Renan Mattos / Agencia RBS

O outro nome ainda está retornando aos gramados. Lucca Drummond foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, em dezembro do ano passado. Naquela oportunidade, inclusive, ele tinha um acerto com encaminhado com o CSKA, mas a transferência foi cancelada por conta da lesão.

Lucca está no Inter desde março de 2024, quando foi contratado inicialmente para o time sub-20, sendo promovido ao grupo principal pelo técnico Eduardo Coudet. Antes da lesão, somava apenas cinco jogos no profissional. Sob o comando de Roger Machado, teve apenas uma partida, no empate em 1 a 1, com o Bahia, em julho do ano passado.

Neste período de data Fifa, o centroavante tem avançado na recuperação e já apareceu no campo em algumas atividades. O planejamento prevê um período de retreinamento para condicionamento físico e, posteriormente, participar de treinamentos táticos e ficar à disposição dos jogos.

Saída de Enner Valencia

O equatoriano tem negociações avançadas para deixar o Brasil e atuar pelo Pachuca, do México. Restam detalhes para a conclusão do negócio. Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o clube gaúcho está liberando o jogador sem custos, mas manterá 50% dos direitos econômicos.

Os clubes já estão em processo de trocas de documentos, mas faltam as assinaturas. É importante destacar que a janela de negociações para o México fica aberta até sexta-feira (12).