Jovem pode ganhar nova chance entre os titulares do Inter com Ramón Díaz

Luis Otávio acumula convocações para seleções de base. Ricardo Duarte/Internacional

O técnico Ramón Díaz deve definir, no treino desta terça-feira (30), a escalação do Inter para o jogo diante do Corinthians, na quarta-feira. O treinador ainda aguarda as liberações de Thiago Maia e Richard para poder ganhar mais opções na montagem do meio-campo, mas a tendência é que esses retornos não ocorram. Com isso, o caminho fica aberto para Luis Otávio.

Titular no empate contra o Juventude, o jovem fez seu primeiro jogo completo nesta temporada da Série A. Até então, vinha perdendo espaço para jogadores como Richard e Ronaldo. Agora, no entanto, o camisa 39 pode ganhar sequência como titular.

— Nós gostamos de trabalhar com a base, nisso estamos alinhados com o clube. Não é fácil ter seis titulares fora. Vamos precisar dos jovens, que são o futuro do clube — disse Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón Días.

Na atividade desta segunda-feira (29), o titular Thiago Maia, que se recupera de uma lombalgia, realizou trabalhos internos no CT Parque Gigante. Outra opção, Richard, apresenta um desconforto no quadril esquerdo.

Inter e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30min, pela 26ª rodada do Brasileirão. Os portões do Beira-Rio estarão abertos a partir das 17h30min. O Colorado é o 15º colocado, com 24 pontos na tabela da competição.