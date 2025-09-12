Jogo contra o Palmeiras marca reencontro do Inter com primeiro algoz da temporada

Time de Alan Patrick não conseguiu segurar o do ex-colorado Maurício no primeiro encontro entre as equipes no ano. Duda Fortes / Agencia RBS

O duelo entre Inter e Palmeiras, neste sábado (13), em São Paulo, marca o reencontro das equipes após o confronto válido pelo primeiro turno do Brasileirão. Na ocasião, os paulistas impuseram ao Colorado sua primeira derrota em 2025.

Antes daquele revés, porém, o time de Roger Machado vivia uma sequência sem derrotas. Campeão gaúcho de forma invicta, o Inter iniciou o Brasileiro empatando com o Flamengo, fora de casa, vencendo o Cruzeiro no Beira-Rio e somando mais um ponto diante do Fortaleza, no Castelão.

Paralelamente, pela Libertadores, a equipe empataria em 1 a 1 com o Bahia, na Fonte Nova, e venceria o Atlético Nacional por 3 a 0, em Porto Alegre. O Colorado acumulava, até então, 17 jogos sem perder na temporada.

Essa série invicta caiu na quarta rodada do Brasileirão. Em 16 de abril, diante do Palmeiras, o Beira-Rio recebeu um confronto direto entre, até aquele momento, dois candidatos ao título. Com gol de Facundo Torres, no segundo tempo, o Verdão encerrou a invencibilidade colorada no ano.

Meses depois, os caminhos são diferentes. O Inter busca reagir no campeonato e subir na tabela, enquanto o Palmeiras mira a vitória para seguir próximo da liderança.

A partida acontece neste sábado (13), às 18h30, na Arena do Palmeiras, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa a 10ª colocação, com 27 pontos, enquanto o Verdão aparece em terceiro, somando 43.

Leia Mais CBF marca data de jogo atrasado do Inter contra o Bahia pelo Brasileirão

Campanha do Inter até o jogo contra o Palmeiras no primeiro turno

Gauchão — Campeão Invicto

12 jogos

9 vitórias

3 empates

Brasileirão

3 jogos

1 vitória

2 empates

Libertadores

2 jogos

1 vitória

1 empate

Total

17 jogos

11 vitórias

6 empates