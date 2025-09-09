Jogadores do Inter participam de dinâmica no Vila Ventura com presença de psicólogo do clube

Vila Ventura receberá o grupo do Inter por uma tarde. Camila Domingues / Especial

O Inter decidiu mudar a rotina nesta terça-feira (9). Após o treinamento da manhã, o grupo de jogadores foi levado para o resort Vila Ventura, em Viamão, para uma dinâmica com a participação de todos os setores do departamento de futebol, incluindo um psicólogo do clube. À noite, ao final do evento, haverá uma confraternização.

Conforme apurado por Zero Hora, a decisão de instituir a dinâmica foi da direção, que entendeu haver a necessidade de um evento fora da rotina do CT do Parque Gigante, com maior proximidade entre atletas, membros da comissão técnica, funcionários e dirigentes. O objetivo é reforçar a união e o foco dos atletas na reta final da temporada.

O Inter tem um setor de psicologia instituído no futebol há um ano. Porém, no evento desta terça, no Vila Ventura, não será apenas o psicólogo do clube que conduzirá as atividades, embora o profissional vá ter um papel importante na atividade.

A dinâmica será multidisciplinar e terá a participação de todos os setores do departamento. Também conversarão com os atletas o diretor-esportivo D'Alessandro, o diretor-executivo André Mazzuco, o vice de futebol José Olavo Bisol e o presidente Alessandro Barcellos.

Após a atividade, os atletas, membros da comissão técnica, funcionários e dirigentes participarão de um churrasco no Vila Ventura, retornando ao CT do Parque Gigante apenas à noite. Os jogadores não dormirão no resort.

Nos bastidores, a direção garante que não constatou no grupo nenhum sinal de falta de comprometimento ou problemas de relacionamento no elenco.

Ainda assim, após as eliminações nas Copas e diante da queda no rendimento do time, os dirigentes consideraram importante mudar a rotina e criar "algo diferente". Por isso, tomou a decisão de realizar a dinâmica no Vila Ventura.

Será uma espécie de "pacto" pela conquista de uma vaga na Copa Libertadores 2026, o principal objetivo do clube na temporada, após as quedas na competição continental e na Copa do Brasil.