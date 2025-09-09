Inter

Mudança de rotina
Notícia

Jogadores do Inter participam de dinâmica no Vila Ventura com presença de psicólogo do clube

Atletas passarão a tarde desta terça (9) em uma atividade multidisciplinar, com a participação de todos os setores do departamento de futebol no resort em Viamão. Objetivo é reforçar a união na reta final da temporada.

Rodrigo Oliveira

