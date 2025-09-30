Jogador pouco utilizado por Roger Machado pode ganhar protagonismo no Inter de Ramón Díaz

A chegada da nova comissão técnica ao Inter pode resultar em grandes mudanças no esquema de jogo e na escolha dos jogadores. Atletas pouco utilizados anteriormente passam a ter chance de aparecer com mais frequência na equipe comandada por Ramón e Emiliano Díaz.
Um desses jogadores é Óscar Romero. O paraguaio não vinha recebendo muitas oportunidades com o antigo treinador. Contratado no início do ano, o meia somava apenas 13 participações entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Na estreia da nova comissão, em razão dos desfalques no meio-campo, ele foi alçado à condição de titular.
— Já trabalhamos com o Romero há muito tempo e sabemos da sua qualidade. Todos vão ter chance e vai depender de cada um brigar por um lugar. Romero fez um grande primeiro tempo (contra o Juventude) — afirmou Emiliano Díaz após a partida contra o time da Serra, e completou:
— Estamos contentes com o jogo do Romero. É um jogador de seleção e vai ter muitas oportunidades, assim como todo o grupo.
Antes de participar de seu 14º jogo na temporada, Romero havia começado entre os 11 apenas no empate por 1 a 1 com o Sport, no fim de maio, pela 10ª rodada do Brasileirão.
Recomeço
— Obviamente a gente se prepara para ter oportunidades. Com o corpo técnico novo, me deram a oportunidade e trato de melhorar no dia a dia — disse Óscar Romero após o empate no Estádio Alfredo Jaconi.
Conheço muito desta posição, desta ideia do corpo técnico
ÓSCAR ROMERO
Sobre a função que exerceu contra o Juventude.
O paraguaio destacou, ainda, a oportunidade que uma nova comissão técnica traz:
— É um recomeço para mim, mas também para todos os jogadores. Voltam as chances para todos. Tem de estar bem para corresponder dentro de campo.
Função conhecida
Contra o Juventude, Romero atuou mais recuado, formando um tripé no meio-campo ao lado de Bruno Henrique e Luis Otávio. O meia já havia desempenhado a função em outras equipes e também sob o comando de Ramón Díaz, em 2016.
— Já joguei nesta posição no Boca Juniors e também com o próprio Ramón na seleção do Paraguai. Conheço muito desta posição, desta ideia do corpo técnico. Trato de estar preparado para aproveitar a oportunidade — assegurou o paraguaio.
Aos 33 anos, Óscar Romero tem contrato com o Inter até dezembro de 2025. O paraguaio chegou ao clube como jogador livre no mercado de transferências.
O Inter enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (1°), às 19h30min, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa a 15ª colocação, com 28 pontos.
