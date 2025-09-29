Inter x Corinthians: tudo sobre o jogo da 26ª rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Inter e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 19h30min, pela 26ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de empate com o Juventude, na última rodada. Já o Corinthians foi derrotado, de virada, para o Flamengo

Escalações para Inter x Corinthians

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia, Bruno Henrique (Romero) e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Ramón Díaz

Corinthians: Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Maycon e Bidon; Vitinho (Talles Magno) e Gui Negão. Técnico: Dorival Jr.

Arbitragem para Inter x Corinthians

Ainda não divulgada

Onde assistir a Inter x Corinthians

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Amazon Prime anuncia a transmissão.

Como chegam Inter e Corinthians

Inter

Será o primeiro jogo de Ramón Díaz no Beira-Rio. O técnico estreou no sábado passado, no empate com o Juventude, no Alfredo Jaconi. O treinador espera contar com os retornos de Bernabei e Aguirre, que cumpriram suspensão, e de Thiago Maia, que se recupera de uma lombalgia.

Corinthians

Depois de fazer um grande primeiro tempo contra o Flamengo, o Corinthians até saiu na frente, mas perdeu de virada, em casa. Yuri Alberto errou um pênalti ao tentar uma cavadinha que não enganou Rossi. O centroavante está fora do jogo contra o Inter, por suspensão. Memphis Depay também será desfalque.

Ingressos para Inter x Corinthians

Sócios de todas as modalidades terão acesso livre ao Beira-Rio. Os associados carteira vermelha podem levar um acompanhante sem custos. Os acompanhantes das demais categorias pagam R$ 50. Nas cadeiras locadas, Para não sócios, os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 299. Nas cadeiras locadas, os bilhetes custam entre R$ 119 e R$ 299. Para a área Coração do Gigante, clique aqui.

