Inter vive dilema nas laterais e avalia a posição ideal de antigo titular

Bruno Gomes está em fase final de recuperação de lesão grave. Ricardo Duarte / Divulgação/Internacional

O técnico do Inter, Roger Machado, vive um dilema nas duas laterais. No flanco esquerdo, a dúvida é quem será o reserva imediato de Bernabei. Já no lado direito, há uma indefinição sobre o posicionamento do "lateral/volante" Bruno Gomes, que está em fase final de recuperação de lesão grave no joelho esquerdo.

O primeiro problema é mais imediato. Como o argentino está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador precisa definir um substituto já para o jogo do dia 13, contra o Palmeiras.

A opção mais defensiva é utilizar o zagueiro Victor Gabriel, que era lateral-esquerdo na base. Já a alternativa mais ofensiva é improvisar o lateral-direito Braian Aguirre.

Já o outro dilema é de médio prazo. Em fase final de recuperação de lesão, Bruno Gomes está no retreinamento e deve ficar à disposição de Roger no início de outubro. A dúvida, porém, é em qual função ele será aproveitado.

Volante de origem, o atleta destacou-se no Brasileirão em 2024 improvisado na lateral direita, após a venda de Bustos para o River Plate, com desempenho bastante elogiado. Tanto que, na ocasião, Roger chegou a dizer que o jogador tinha encontrado uma nova posição para a sua carreira.

Agora, porém, o cenário é diferente. Além de o uruguaio Braian Aguirre, atual titular do flanco direito, estar apresentando bom rendimento, há ainda para a função o paraguaio Alan Benítez, contratado com cartaz para disputar a titularidade.

Meio com indefinições

Já no meio-campo, na hipótese de retornar à sua função de origem, Bruno Gomes poderia disputar posição com Thiago Maia, dando qualidade a um setor que ficou enfraquecido após a lesão de Fernando, embora haja ainda no setor Richard e Luis Otávio, que vêm sendo assíduo nos jogos.

Essa questão, porém, deve ser definida apenas quando o atleta voltar a ficar à disposição, no início do próximo mês. Tudo dependerá, sobretudo, do rendimento do jogador no retorno.