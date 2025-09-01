Inter vence Fortaleza, sobe na tabela e alivia pressão sobre Roger

Para ir menos pressionado para a pausa da data Fifa, era preciso vencer o vice-lanterna do Brasileirão. Foi o que o Inter fez no Beira-Rio para menos de nove mil torcedores. Em um jogo com alguns bons momentos entremeados com entrega e alguns sustos, o time de Roger Machado venceu o Fortaleza por 2 a 1, gols de Alan Patrick e Vitinho (Lucca Prior descontou).

Com o resultado, encerra a 22ª rodada do Brasileirão na 10ª posição com 27 pontos. São oito atrás do sexto e cinco acima do 17º. Uma situação que trouxe alívio sobre o técnico.

Sem Wesley, em negociação com o Al-Rayyan-CAT, e Tabata, lesionado, Roger escolheu Vitinho para ser o jogador aberto pela direita entre o meio-campo e o ataque. Ele compôs o trio com Alan Patrick e Carbonero. Ricardo Mathias foi mantido na frente, e Thiago Maia voltou à primeira função do meio-campo.

Antes de a bola rolar, uma bela homenagem. Ao ser anunciado o minuto de silêncio em memória de Luis Fernando Verissimo, um dos mais ilustres colorados, a torcida levantou e aplaudiu efusivamente.

E silenciou logo depois disso. Em protesto pela má campanha, os colorados ficaram quietos nos momentos iniciais.

Estavam assim aos cinco minutos, quando, Bernabei ganhou na força pela esquerda e cruzou. Vitinho cabeceou para o meio, Helton Leite tocou com a ponta dos dedos na bola e impediu que o Inter abrisse o placar.

Aos 10 minutos, encerrou o protesto dos torcedores e o Beira-Rio, enfim, começou a fazer barulho. Um desses foi um "Uuuhhh" por uma chance imediatamente após o começo da banda. Alan Patrick cobrou escanteio na área, Juninho apareceu sozinho, no meio da defesa, e deu um tiro de cabeça. Helton Leite fez um milagre.

O Inter jogava melhor, mas levou um susto aos 18. Rossetto cruzou para a área da direita, Lucero ganhou no alto da zaga e cabeceou para o chão. Rochet desviou e a bola bateu no travessão. O árbitro, porém, anulou o lance por falta do atacante do Fortaleza.

A produção colorada pelo lado esquerdo envolvia o adversário. Em uma trama dessas, Alan Patrick entregou para Carbonero na área. O colombiano dominou e foi acossado pelo zagueiro. O árbitro, a dois metros do lance, deu pênalti. Alan Patrick, aos 23, bateu com categoria e fez Inter 1 a 0.

Depois da desvantagem, o Fortaleza teve mais coragem. Aos 28, teve uma boa oportunidade. O Inter afastou um escanteio e, no rebote, a bola voltou para a área, e Lucero, marcado por Bernabei, foi travado na hora da conclusão.

Na segunda chance, o empate. Em uma jogada elementar pela esquerda, Vitinho saiu atrasado para cobrir Aguirre, Bruno Pacheco cruzou no segundo pau e ninguém percebeu Lucca Prior sozinho. De cabeça, ele venceu Rochet: 1 a 1.

O Inter tentou voltar para o jogo após a igualdade. Atacava com frequência pela esquerda e chegava na área, mas faltava conclusão. E, eventualmente, permitia contra-ataques. Como o puxado por Pochettino, aos 42. Ele percebeu Mancuso entrando pela direita. O lateral teve calma para abrir espaço, mas demorou uma eternidade para concluir e Juninho conseguiu bloquear.

No último lance antes do intervalo, Alan Patrick roubou a bola, avançou e serviu Carbonero. O colombiano tentou surpreender Helton e chutou direto, mas o goleiro estava atento e defendeu sem rebote. O apito do árbitro, mais uma vez, gerou vaias no Beira-Rio.

Segundo tempo

Roger não mexeu no time no vestiário. O cenário externo também foi parecido, com alguns minutos de protesto silencioso da torcida.

A diferença é que, mesmo no quieto, o Inter voltou à frente. Thiago Maia foi perfeito na saída de bola. Ele encontrou Bernabei na esquerda. O lateral trouxe para dentro e achou Alan Patrick. O camisa 10 demorou para concluir, mas a bola ficou com Vitinho, que encheu o pé esquerdo e venceu Helton Leite: 2 a 1.

E assim como na etapa inicial, a sequência do gol foi uma redução de ritmo do Inter e um crescimento do Fortaleza. Aos 10, Mancuso cruzou e Prior cabeceou pouco acima do travessão.

Aos 15 minutos, Roger fez a primeira troca. Ele tirou Ricardo Mathias e deu uma chance a Enner Valencia.

O Fortaleza levou perigo aos 20. Em cruzamento da direita, Bareiro cabeceou no meio da área. Rochet defendeu parcialmente e depois, mesmo atrapalhado, conseguiu segurar.

Roger teve de fazer a segunda troca aos 22. Thiago Maia, que havia dado um pique para desarmar e ficar com a bola, sentiu dores na coxa e saiu do campo. Luis Otávio foi para seu lugar.

Alan Rodríguez, aos 26, fez grande jogada. No miolo da área, ele saiu a dribles e força, entrou na área e dividiu com o goleiro. Valencia se apresentou para o rebote, mas, mesmo deitado, Helton conseguiu dar um tapa e desarmar o atacante.

Dois minutos depois, foi Bernabei quem enlouqueceu pela esquerda. Entre dribles e boladas, ganhou o fundo e cruzou para o meio. Vitinho subiu sem marcação e cabeceou na trave.

Aos 34, Roger fez suas últimas substituições. Ele tirou Vitinho, Carbonero e Alan Patrick para colocar Bruno Henrique, Gustavo Prado e Romero. Com as mexidas, Alan Rodríguez foi para o lado direito.

Gustavo Prado, aos 37, partiu para a jogada individual. Ele superou dois adversários, mas concluiu por cima do travessão.

Descaracterizado nos minutos finais, o Inter se fechou para resistir. Funcionou, ao menos neste domingo. A pausa para a data Fifa será menos tensa. E, na volta, terá Palmeiras e Grêmio em sequência.

Ouça a narração do gols:

Confira a entrevista coletiva de Roger Machado

Brasileirão — 22ª rodada — 31/8/2025

Inter (2)

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (Luis Otávio, 22'/2ºT), Alan Rodríguez, Vitinho (Bruno Henrique, 34'/2ºT), Alan Patrick (Romero, 34'/2ºT) e Carbonero (Gustavo Prado, 34'/2ºT); Ricardo Mathias (Valencia, 15'/2ºT). Técnico: Roger Machado

Fortaleza (1)

Helton Leite; Mancuso, Ávila, Britez e Bruno Pacheco; Rossetto (Allanzinho, 16'/2ºT), Matheus Pereira (Pierre, 34'/2ºT) e Pochettino (Pablo Roberto, 16'/2ºT); Lucca Prior, Lucero (Bareiro, 16'/2ºT) e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva

Gols: Alan Patrick, aos 23, Lucca Prior, aos 31 minutos do 1º tempo; Vitinho, aos 5 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Bernabei; Mancuso

Local: Beira-Rio

Público: 9.099 (7.682 pagantes)

Renda: R$ 151.897

Arbitragem: João Vitor Gobi (SP) auxiliado por Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP). VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

Próximo jogo

Brasileirão — 23º rodada

13/9/2025 — 18h30min

Allianz Parque

Palmeiras x Inter

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.