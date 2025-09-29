Inter terá reforços na defesa para encarar o Corinthians

Bernabei é um dos jogadores que voltará contra o Corinthians. (Ricardo Duarte / Internacional)

O Inter terá mudanças significativas no setor defensivo para encarar o Corinthians, nesta quarta-feira (1º), pelo Brasileirão. Três titulares estarão de volta.

O trio formado pelo zagueiro Juninho e os laterais Braian Aguirre e Bernabei retorna, após ficar de fora da partida contra o Juventude em virtude de suspensão.

Para suprir as baixas, a comissão técnica liderada por Ramón e Emiliano Díaz optou pelas entradas de Gabriel Mercado, Alan Benítez e Victor Gabriel. Com Juninho à disposição, se estabelece a disputa com Mercado por uma vaga na defesa.

No gol, Anthoni jogou em decorrência da baixa de Rochet e deve seguir como titular. Conforme apuração da reportagem de Zero Hora, o uruguaio teve uma lesão no pé esquerdo e deve seguir de fora por cerca de quatro semanas.

Uma das defesas mais vazadas

A volta dos titulares pode auxiliar a estancar uma estatística incômoda. O Inter sofreu gols nos últimos 14 jogos consecutivos. A última vez em que a defesa não foi vazada foi no final do mês de julho, quando venceu o Ceará por 1 a 0, no Beira-Rio.

Números que fazem com o Colorado tenha a terceira pior defesa do Brasileirão. Em 24 rodadas, foram 37 gols sofridos.

Leia Mais Comissão técnica do Inter planeja melhora em todos os setores e quer que Beira-Rio volte a ser temido

Após o empate em 1 a 1 com o Juventude, Ramón e Emiliano comentaram sobre os pontos que a equipe precisará evoluir. Emiliano evitou definir uma questão específica, mas destacou que o retorno de peças será fundamental para a próxima partida.

— É global o que devemos melhorar. Voltaremos a ter cinco ou seis jogadores que são muito importantes para o time. Viemos hoje (sábado) com muitos desfalques. Não é desculpa, mas sabemos que tendo mais opções vai melhorar — avaliou o auxiliar técnico Emiliano Díaz.

Inter e Corinthians irão se enfrentar nesta quarta-feira (1°), às 19h30min, no Beira-Rio. A partida será válida pela 26ª rodada. Neste momento, o Colorado é o 15° colocado, somando 28 pontos. A distância para o Z-4 está em seis pontos.