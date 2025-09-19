Inter terá dois estreantes em Gre-Nal no clássico 448

Juninho é um dos estreantes em Gre-Nal. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Pelos treinos mais recentes, é bem provável que o Gre-Nal 448 tenha dois estreantes em vermelho e branco. O zagueiro Juninho e o volante Alan Rodríguez poderão conhecer de perto a rivalidade gaúcha, a partir das 17h30min deste domingo, no Beira-Rio.

O uruguaio é uma certeza de Roger Machado. Desde que chegou ao Inter, vem sendo titular e dando uma resposta adequada, dado o que o time vem apresentando neste segundo semestre. Seja como segundo volante ou em uma linha mais adiantada, ele será escalado no clássico.

Que será o maior clássico de sua carreira até agora. Por mais que tenha atuado nas oitavas de final da Libertadores e que venha da Argentina, local pródigo para grandes rivalidades, seu time anterior, o Argentinos Juniors, não tem uma rivalidade latente como outros compatriotas tipo Boca Juniors e River Plate ou Racing e Independiente, por exemplo. O adversário do Argentinos Juniors é o All Boys, um clássico sem a grife dos outros.

Ainda sem a experiência do clássico, o jogador tem sentido o ambiente pelas ruas e no vestiário. Quando perguntado sobre isso, após o jogo com o Fortaleza, declarou:

— Jogar um clássico é importante. Sem dúvida nos deixa entusiasmados. É muito emocionante. Temos de treinar muitas coisas para melhorar.

Experiência em clássicos no Brasil

Juninho, 30 anos, é um dos fiadores do possível novo modelo do Inter, treinado nos últimos dias, com três zagueiros. Ele formaria a defesa com Vitão e Gabriel Mercado. Se ainda não conheceu o Gre-Nal, está calejado em outros duelos brasileiros de boa dose de rivalidade.

Pelo Coritiba, disputou nove vezes o Athle-Tiba, contra o Athletico-PR. Ganhou quatro, perdeu quatro e empatou uma. No Bahia, enfrentou dois Ba-Vis. E perdeu ambos. Nos outros dois times brasileiros que defendeu, há uma curiosidade. Mesmo tendo vestido as camisas de Palmeiras e Atlético-MG, só soma mais um clássico. Um São Paulo 2x0 Palmeiras. Não enfrentou o Cruzeiro pelo Galo nem o Corinthians pelo Palmeiras.

Apesar disso, o zagueiro sabe o peso do clássico. Esteve no banco no Gre-Nal do primeiro turno do Brasileirão. Mesmo sem ter entrado no jogo, sentiu a relevância do duelo.

— O Gre-Nal é um jogo especial. É um duelo à parte do campeonato. Nos motivamos e trabalhamos pensando nisso — disse após o último jogo em casa.

O clássico 448 chega em um momento de definição da temporada para o Inter. O futuro do time no Brasileirão e até da comissão técnica estarão em campo. Um peso a mais para os estreantes entenderem como se vive essa rivalidade no RS.