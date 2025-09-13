Inter tenta primeira vitória no Allianz Parque, e centroavante busca voltar a marcar

Contra o Bragantino, Ricardo Mathias (foto) marcou dois gols. Ricardo Duarte / SCInternacional

O jogo contra o Palmeiras, neste sábado (13), no Allianz Parque, apresenta alguns desafios para o Inter. O clube busca sua primeira vitória no novo estádio palmeirense, enquanto o centroavante Ricardo Mathias tenta encerrar seu jejum de gols.

O jovem de 19 anos não balança as redes adversárias há cinco partidas. Ricardo Mathias soma três gols em 10 jogos disputados na Série A, mas os dois últimos foram marcados no dia 9 de agosto, quando o Inter venceu o Bragantino fora de casa. Naquela oportunidade, em jogo válido pela 19ª rodada, o centroavante foi o autor de dois gols.

Depois, nos compromissos seguintes pelo Brasileirão, contra Flamengo, Cruzeiro e Fortaleza, o camisa 49 passou em branco. Essa sequência também inclui os dois jogos diante do Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores.

Allianz Parque

Por outro lado, o Inter busca encerrar o incômodo retrospecto contra o Palmeiras jogando no Allianz Parque. O estádio, inaugurado em 2014, já recebeu nove confrontos com os colorados. Entre 2015 e 2022, os gaúchos acumularam sete derrotas e dois empates.

Em 2024, também pelo Brasileirão, o Inter venceu o Palmeiras em São Paulo. No entanto, como o Allianz estava cedido para shows, a partida foi disputada na Arena Barueri.

Retrospecto geral é positivo

Se no Allianz Parque o Inter ainda não venceu, no histórico do confronto direto a vantagem é colorada. Segundo levantamento do site oficial do Verdão, o Inter é o único clube da Série A que tem mais vitórias sobre o Palmeiras. Ao todo, foram disputados 104 jogos entre as equipes: 41 vitórias do Inter, 27 empates e 36 vitórias do Palmeiras, com 127 gols colorados e 107 alviverdes.