Inter tem sete titulares invictos em Gre-Nais

Bernabei ainda não sabe o que é perder para o Grêmio. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Gre-Nal é novidade apenas para Alan Rodríguez e Juninho pelo lado do Inter. Da formação considerada titular, sete jogadores seguem invictos no clássico. Já a dupla mais experiente, embora tenha sido derrotada, apresenta retrospecto amplamente favorável contra o Grêmio.

Segundo levantamento de Zero Hora, Rochet, Aguirre, Bernabei, Thiago Maia, Tabata, Carbonero e Borré não conhecem o que é perder o clássico. A lista tem atletas contratados em 2024 e 2025.

A última derrota do Inter em Gre-Nais foi em 21 de maio de 2023. Desde então, são oito partidas com cinco vitórias coloradas e três empates.

Os únicos jogadores que não ostentam o posto de invencibilidade da provável equipe titular, com maior bagagem em clássicos são Vitão e Alan Patrick. O meia vai para o seu 15º Gre-Nal, tem sete vitórias, quatro empates e três derrotas. São seis gols marcados e quatro assistências. Já o zagueiro soma nove aparições com cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Dos estreantes, Juninho ficou no banco no empate do turno da Arena e tem experiência de estar em Porto Alegre desde o começo da temporada. Ele chegou após as inscrições no Gauchão terem sido finalizadas e treinava com os companheiros durante os clássicos do estadual deste ano. Alan Rodríguez sim vive a atmosfera do principal clássico do Brasil pela primeira vez.

Confira o retrospecto dos titulares do Inter em Gre-Nais

Rochet: 2 jogos - 2V

2 jogos - 2V Aguirre: 4 jogos - 1V e 3E

4 jogos - 1V e 3E Vitão: 9 jogos - 5V, 3E e 1D

9 jogos - 5V, 3E e 1D Bernabei: 5 jogos - 2V e 3E

5 jogos - 2V e 3E Thiago Maia : 3 jogos - 1V e 2E

: 3 jogos - 1V e 2E Tabata : 2 jogos - 1V e 1E

: 2 jogos - 1V e 1E Alan Patrick : 14 partidas - 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas

: 14 partidas - 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas Carbonero : 3 jogos - 1V e 2E

: 3 jogos - 1V e 2E Borré: 5 jogos - 2V e 3E

