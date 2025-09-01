Inter tem dois titulares pendurados antes do Gre-Nal 448

Bernabei "limpou a ficha" com o amarelo recebido contra o Fortaleza Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Após a vitória contra o Fortaleza, o Inter contabilizou apenas uma baixa para encarar o Palmeiras: Bernabei, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A partida antecede o Gre-Nal 448, válido pelo returno do Brasileirão, no Beira-Rio, no próximo dia 21. O argentino foi o único a receber advertência no confronto, logo a lista de pendurados segue a mesma para o clássico com dois titulares de Roger Machado e outros dois suplentes.

As duas principais preocupações são: Aguirre e Juninho. Os dois defensores, caso recebam cartões em São Paulo, no dia 13, estarão fora do jogo com o Grêmio. Ambos se firmaram como titulares recentemente.

Para a vaga de Juninho, por exemplo, Gabriel Mercado estará à disposição, após recuperação de lesão muscular. Victor Gabriel seria outra alternativa. Na lateral, onde Aguirre assumiu a vaga com o afastamento, também por problemas físicos, de Bruno Gomes, Alan Benítez é opção em caso de necessidade.

A comissão técnica projetará a sequência de partidas a partir da reapresentação, agendada para quarta-feira (3), no CT Parque Gigante, mas não deverá preservar os atletas em São Paulo. O clube admite que precisa reagir no Brasileirão para chegar à Libertadores 2026.

Os outros dois jogadores com dois cartões são: Clayton Sampaio e Gustavo Prado. A dupla é reserva. O zagueiro dificilmente apareceria entre os titulares, enquanto o meia-atacante deverá ser mais utilizado até o final da temporada.

A lista teria um quinto nome: Wesley, mas o atacante foi liberado para realizar exames físicos e assinar contrato com o Al Rayyan do Catar. A transferência renderá cerca de U$S5 milhões, cerca de R$27 milhões. O ponta não deverá vestir a camisa colorada novamente.

A suspensão de Bernabei poderá gerar oportunidade a Victor Gabriel, de novo, na lateral-esquerda. Braian Aguirre poderá mudar de lado ocasionalmente sem o compatriota.