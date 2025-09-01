Inter tem dois jogadores convocados para as rodadas finais das Eliminatórias

Valencia vive jejum de gols no Inter, mas foi chamado para a seleção equatoriana. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter tem três convocados para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Nesta semana, Enner Valencia, Rochet e Benítez se apresentam às seleções equatoriana, uruguaia e paraguaia, respectivamente.

O goleiro colorado foi mais uma vez lembrado pelo técnico Marcelo Bielsa e tende a ser o titular da posição. Nesta quinta-feira (4), a Celeste encara o Peru, às 20h30min, no Estádio Centenario, em Montevidéu, e pode confirmar a vaga na Copa do Mundo.

Já o centroavante, que não vive bom momento no Inter, ainda é peça fundamental do elenco comandado por Sebastián Beccacece. Ao contrário do Uruguai, o Equador já está garantido no Mundial.

Por fim, Benítez foi convocado pela primeira vez para a seleção paraguaia, pelo técnico Gustavo Alfaro. O lateral-direito será opção contra o Equador (4/9) e o Peru (9/9).

Na rodada final, a seleção de Valencia encara a Argentina, em Guayaquil, no dia 9 de setembro, às 20h.

Já a equipe de Rochet vai até Santiago enfrentar o lanterna Chile, no mesmo dia, às 20h30min.