Inter tem aproveitamento positivo em retornos das datas Fifa de 2025; relembre os jogos

Mesmo com a vitória sobre o Fortaleza, o Inter segue precisando de resultados positivos para fugir da parte de baixo da tabela e espantar a pressão. Agora, o Colorado só volta a campo após a data Fifa, contra o Palmeiras, no próximo dia 13.
Para isso, o time de Roger Machado busca inspiração nas boas sequências que teve nos outros dois retornos de pausas para as Eliminatórias neste ano. Nas duas primeiras datas Fifa de 2025, o Inter teve um desempenho sólido, alcançando 60% e 67% de aproveitamento, respectivamente. O cálculo é baseado nos cinco duelos seguintes aos retornos.
Em março, após a pausa, logo depois do fim do Gauchão, o time somou duas vitórias e três empates. Venceu o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e o Atlético Nacional-COL, pela Libertadores. Empatou com Flamengo, Fortaleza e Bahia — os dois primeiros pela competição nacional e o outro pelo torneio continental.
Na seguinte, o desempenho foi ainda melhor, ainda que tenha perdido um dos jogos. Mas é preciso destacar que ainda teve a parada para o Mundial de Clubes logo após o primeiro jogo, o revés para o Atlético-MG. Depois, foram três triunfos (sobre Vitória, Ceará e Santos) e um empate, com o Vasco. Todos eles pelo Brasileirão.
Os jogos do Inter após as datas Fifa de 2025
Primeira (17 a 25 de março) - Retorno com 60% de aproveitamento
- Flamengo 1x1 Inter (Brasileirão)
- Bahia 1x1 Inter (Libertadores)
- Inter 3x0 Cruzeiro (Brasileirão)
- Inter 3x0 Atlético Nacional (Brasileirão)
- Fortaleza 0x0 Inter (Brasileirão)
Segunda 2 a 10 de junho - Retorno com 67% de aproveitamento
- Atlético-MG 2x0 Inter (Brasileirão)
- Inter 1x0 Vitória (Brasileirão)
- Inter 1x0 Ceará (Brasileirão)
- Santos 1x2 Inter (Brasileirão)
- Inter 1x1 Vasco (Brasileirão)
Próximas datas Fifa
- 1 a 9 de setembro (em andamento)
- 6 a 14 de outubro (para amistosos internacionais)
- 10 a 18 de novembro (para amistosos internacionais)