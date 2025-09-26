Inter sofre baixas no gol e no meio, e Ramón Díaz tem problemas para a estreia contra o Juventude

Ramón Díaz fara a estreia pelo Inter neste sábado (27). Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O técnico Ramón Díaz ganhou problemas no gol e no meio-campo para a sua estreia no comando do Inter, neste sábado (27), contra o Juventude. Os volantes Thiago Maia e Richard sofreram problemas médicos e estão fora da viagem a Caxias do Sul. O goleiro Rochet também deve ser desfalque.

O comandante argentino não contará com os laterais Braian Aguirre e Bernabei, nem com o zagueiro Juninho, suspensos. Agora, a lista de desfalques aumentou.

Conforme apurado por Zero Hora, o time de Ramón Díaz vinha sendo preparado com três volantes, com Richard, Thiago Maia e Bruno Henrique juntos no meio-campo.

Por conta dos desfalques, Luis Otavio e Óscar Romero ganharão uma oportunidade no setor, conforme informação do colunista de GZH Vagner Martins.

Provável time

Segundo apurado por GZH, o goleiro Rochet deixou o treino mais cedo e também deve ser desfalque, dando lugar a Anthoni.

No mais, a equipe da estreia de Ramón Díaz deve ter Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luis Otavio, Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Rafael Borré.

Thiago Maia já havia ficado fora do Gre-Nal por conta de uma lombalgia, embora tenha participado de vários treinos no decorrer da semana. Rochet e Richard ainda não tiveram seus problemas médicos divulgados pelo clube.