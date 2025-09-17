Inter se manifesta sobre polêmica dos ingressos para o Gre-Nal 448 e relata "estranheza" por cobrança do Grêmio

Gre-Nal 448 será no próximo domingo, às 17h30min, no Beira-Rio. (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A polêmica sobre o valor dos ingressos para o Gre-Nal 448 ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (17). Depois do Grêmio reclamar do valor de R$ 220 para sua torcida no Beira-Rio na terça, o Inter alegou estranheza pela forma como a direção gremista se manifestou.

O clube colorado afirmou que o valor segue o que está baseado na "Lei Geral do Esporte em seu artigo 145, que estabelece que a torcida visitante não pode pagar valor superior ao cobrado da torcida mandante em setor equivalente".

Segundo o Tricolor, o valor escolhido pelo Inter é superior ao dobro do que foi cobrado na partida do primeiro turno: R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia-entrada, conforme o clube.

"Não há qualquer obrigatoriedade de que, em uma mesma competição, os jogos de ida e volta tenham os mesmos preços para a torcida adversária. Basta observar o próprio Campeonato Brasileiro: a precificação é definida por cada clube mandante, resultando em valores distintos em diferentes estádios do país", rebateu o Colorado na nota publicada.

Confira nota divulgada pelo Inter

O Sport Club Internacional recebeu com estranheza a manifestação do GFBPA sobre o preço dos ingressos para o clássico Gre-Nal, sem que antes houvesse um contato oficial, sobretudo pela boa relação de reciprocidade mantida entre os clubes.

Cabe esclarecer que a definição de valores segue o que determina a Lei Geral do Esporte em seu artigo 145, que estabelece que a torcida visitante não pode pagar valor superior ao cobrado da torcida mandante em setor equivalente.

O Clube adota, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o valor de R$ 220 para a torcida visitante, exatamente o mesmo preço praticado para os não sócios colorados no estádio Beira-Rio. Portanto, não se trata de uma medida específica para o clássico 448, mas de uma estratégia definida previamente, que visa a valorização do nosso quadro social.