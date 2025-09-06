Inter prioriza proteção defensiva em primeiros treinos da data Fifa

Roger Machado faz testes de olho no Palmeiras. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A proteção defensiva é a principal ênfase do técnico do Inter, Roger Machado, nos primeiros treinos da pausa para a data Fifa.

Conforme apurado por Zero Hora, nesta sexta (5), o treinador montou a equipe com o zagueiro Victor Gabriel improvisado na lateral esquerda, no lugar do suspenso Bernabei.

Além disso, o volante Bruno Henrique foi a novidade no meio-campo, reforçando o setor ao lado de Thiago Maia e Alan Rodríguez.

A ordem é estancar os problemas defensivos, sobretudo diante de um adversário qualificado como o Palmeiras, terceiro colocado no Brasileirão, que estará no caminho do Inter no próximo jogo, dia 13, em São Paulo.

Com média de 1,4 gol sofrido por jogo, o Inter foi vazado em todas as últimas 11 partidas.

Esboço de time

Sem contar com Rochet, convocado para a seleção uruguaia, Roger esboçou, na última sexta (5), a equipe com a seguinte escalação: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero e Ricardo Mathias.

No decorrer da atividade, o treinador promoveu o ingresso de Oscar Romero na vaga de Bruno Henrique.

O meia Bruno Tabata, ainda entregue a fisioterapia, e o atacante Rafael Borré, em um trabalho preventivo de reforço muscular, não estão participando das atividades. No entanto, ambos devem estar disponíveis contra o Palmeiras.