Inter planeja mudar time e esquema de olho em Palmeiras e Gre-Nal

Roger Machado irá promover mudanças no Inter. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

O Inter prepara mudanças no time, no esquema tático e na forma de jogar, de olho nas próximas partidas, contra Palmeiras e Grêmio.

O técnico Roger reconhece que a equipe não está jogando bem e, por isso, irá aproveitar a pausa para as datas-Fifa para testar novas estratégias.

Como a reapresentação do elenco será apenas na quarta-feira (3), o treinador terá 10 treinos para calibrar uma nova forma de atuar até o confronto com os paulistas, no dia 13.

O próprio Roger admitiu essa intenção na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, neste domingo (31).

— Pode (mudar o esquema), tudo pode. Talvez, com menos alternativas, a gente busque uma nova formação com o que a gente tem de característica no grupo — disse.

O treinador explicou que não quis promover mudanças após perder por 2 a 1 para o Cruzeiro, na rodada anterior, em virtude do pouco tempo para treinos até o jogo contra o Fortaleza e da necessidade de ganhar.

— Até esse momento, para que a gente voltasse a vencer, o que eu menos queria era mexer na estrutura. Agora é procurar as alternativas neste período que temos semanas abertas. Vamos buscar alternativas — completou.

Na avaliação de Roger, o principal desafio é encontrar uma forma de jogar que faça a bola chegar aos atacantes com mais qualidade.

— Vejo que (o principal problema) é a conexão da primeira fase de construção e da finalização e acabamento. Nesse intervalo do jogo entre os zagueiros e os meias a bola chegar com mais qualidade para que os atacantes tenham condições de fazer os enfrentamentos — finalizou.

O próximo jogo do Inter, contra o Palmeiras, é no dia 13 de setembro, um sábado, em São Paulo. Depois, a rodada seguinte será o Gre-Nal de 21 de setembro, no Beira-Rio.