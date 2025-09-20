Inter planeja conversa com Fernando após o Gre-Nal

Fernando não perdeu clássicos pelo Colorado. Renan Mattos / Agencia RBS

Focado no Gre-Nal deste domingo, o Inter tratou de esclarecer o assunto Fernando. Nesta semana, o volante teve uma entrevista divulgada pela ESPN em que disse que estaria recuperado em pouco tempo e poderia atuar dentro de algumas semanas. O clube planeja uma conversa com o atleta nos próximos dias para verificar as condições e avaliar um eventual retorno aos gramado ainda em 2025.

O Colorado amenizou as manifestações do jogador com a entrevista de D’Alessandro, diretor esportivo, na última quinta-feira (18). Além de explicar o caso aos torcedores e opinião pública, o objetivo foi evitar uma polêmica envolvendo um jogador importante e com relativa influência perante o plantel numa semana de clássico. O argentino confirmou que o protocolo institucional não permite tratamento longe das dependências e dos profissionais do Inter.

O meio-campista, de 38 anos, declarou à ESPN:

— Eu queria continuar recuperando em Goiânia, da minha forma, com calma, e a direção não achou viável para o clube. Na minha visão, acho que a direção se precipitou. Eles falavam que a recuperação era de quatro a cinco meses, mas eu acredito que daqui a um mês vou estar 100%, apto para jogar. Se eu voltasse em outubro, eu conseguiria jogar 10, 12 jogos. Acho que para o clube seria muito bom eu conseguir jogar 10 ou 12 jogos — disse.

— Mas acabou que não deu certo. Eles acharam melhor esse comum acordo, eu também achei viável para mim, porque eu queria ficar em Goiânia, ao lado da minha família. Em uma lesão como essa, de joelho, você estar bem de cabeça é muito importante. O comum acordo foi bom para mim, vamos ver para o Inter daqui para frente se foi bom ou não — complementou.

Conforme apurado por Zero Hora, o Inter programa, nos próximos dias, após enfrentar o maior rival, acionar o estafe de Fernando para verificar o andamento da recuperação no joelho direito. Exames podem ser solicitados para confirmar a possibilidade de antecipação de retorno. O atleta alega que pode atuar em outubro. O clube estimava uma volta somente entre meados de novembro e dezembro.

Caso haja chances de uma volta antecipada, o prazo para formulação de um novo vínculo na CBF é de 3 de outubro. Fernando, como rescindiu antes do fechamento da janela, não depende de regras de transferências para atuar no Brasileirão de 2025.

Também há condições dele fechar com outro time, pois fez apenas seis partidas pela Série A, algo tratado como improvável pela ligação com o Inter e multa imposta no rompimento com o Colorado.

Questões particulares

Pessoas consultadas por Zero Hora alegam que Fernando está focado em ficar bem condicionado fisicamente e ainda não “bateu o martelo” se retoma a carreira. Entretanto, a fala à ESPN foi anterior ao problema familiar que ele enfrentou nesta semana. O sobrinho Daniel Reges, que enfrentava problemas de saúde desde um acidente veicular em dezembro de 2023, que vitimou o irmão mais velho, Jhonny, morreu por complicações.