Inter oficializa a saída de Enner Valencia 

Valencia somou 31 gols e seis assistências em 101 jogos pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter oficializou nesta quinta-feira (11) a saída de Enner Valencia. Após pouco mais de dois anos no Colorado, o atacante equatoriano de 35 anos foi liberado sem custos ao Pachuca, do México.

Conforme apurado por Zero Hora, o Inter manterá 50% do passe do jogador, que tinha contrato com o clube até junho de 2026. Com a saída neste momento, há projeção de que o Colorado deixe de pagar uma despesa na casa dos 2 milhões de euros, mais de R$ 13 milhões, na conversão atual.

Passagem pelo Inter

O equatoriano deixa o Beira-Rio sem atingir a expectativa da maior parte da torcida quando ele chegou ao clube, em julho do ano retrasado. A grande mancha desta passagem são os gols desperdiçados contra o Fluminense na semifinal da Libertadores de 2023, que culminaram na eliminação colorada.

O primeiro gol com a camisa do Inter foi justamente naquela Libertadores, nas oitavas, contra o River, em Buenos Aires. Na mesma campanha, ainda marcou mais três gols.

Entre 2024 e 2025, conviveu com lesões e críticas por seu baixo rendimento. O ponto alto foi o golaço de falta no Gre-Nal da conquista do Gauchão deste ano, no Beira-Rio. Depois disso, só balançou as redes mais duas vezes: contra o Cruzeiro e Bahia.

Ao todo, Enner Valencia somou 31 gols e sete assistências em 101 jogos pelo Inter. Ele encerra sua passagem no Colorado como o oitavo maior artilheiro estrangeiro da história do clube.

De volta ao México

Maior artilheiro da história da seleção do Equador, com 47 gols, Valencia fará sua segunda passagem pelo time mexicano. Na temporada 2013/2014, o centroavante esteve em campo em 25 jogos e anotou 18 gols até ser vendido ao West Ham, da Inglaterra. No México, também atuou pelo Tigres, entre 2017 e 2020.

A chegada ao Pachuca também está ligada à substituição de outro atleta que passou pelo Inter: Alemão, que foi negociado para o Rayo Vallecano.