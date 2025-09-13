Inter não vai estrear nova camisa contra o Palmeiras; entenda o motivo

De acordo com a justificativa apresentada pelo representante da CBF, as cores poderiam gerar confusão. Inter / Divulgação

Lançada nesta semana, a nova terceira camisa do Inter esteve perto de ser utilizada na partida deste sábado (13), contra o Palmeiras, na Arena do Palmeiras. No entanto, uma decisão do delegado da partida acabou modificando os planos do clube, que agora busca um momento mais adequado para a estreia.

De acordo com a justificativa apresentada pelo representante da CBF, as cores poderiam gerar confusão. O preto da nova camisa do Inter poderia se misturar visualmente ao verde utilizado pelo Palmeiras. Os dirigentes colorados acataram a recomendação do delegado e não insistiram na liberação.

A ideia do Inter, agora, é definir uma nova data para que o uniforme seja utilizado oficialmente ainda nesta temporada. A terceira camisa, lançada no início da semana, é uma homenagem ao título brasileiro conquistado pelo clube em 1975.

Em poucos dias de comercialização, as vendas já são consideradas satisfatórias pela direção colorada. Mais de 700 unidades já foram vendidas na loja oficial, número que representa 20% do total alcançado por coleções.