Inter lança uniforme em homenagem ao título do Brasileirão de 1975

Atletas do Inter participaram do lançamento. Inter / Divulgação

O Inter anunciou, nesta quarta-feira (10), o terceiro uniforme para a temporada 2025. Em parceria com a Adidas, o novo modelo celebra os 50 anos do primeiro título brasileiro do clube, em 1975.

A nova camisa tem um design all black, predominantemente preto, com grafismos por toda sua parte frontal com a escrita “1975”. A peça não conta com o escudo antigo do Inter, e sim com o "SCI".

A campanha de lançamento contou com Alan Rodríguez, Carbonero e Gustavo Prado, do time masculino, as meio-campistas Jordana e Julia Bianchi, do elenco feminino, além de Paulo César Carpegiani, campeão brasileiro de 1975.

O ex-jogador foi uma das estrelas do ensaio, "resgatando a história de um time que jogava por música", de acordo com o Inter.

O uniforme já está disponível no site www.lojadointer.com.br, no site da Adidas Brasil, nas lojas Inter Store e em pontos franqueados pelo Brasil.

A versão adulta, masculina e feminina, será comercializada a partir de R$ 399,99. O modelo infantil estará à venda por R$ 349,99.