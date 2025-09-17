Inter inicia obras de revitalização do Gigantinho

A etapa inicial envolve a instalação de tapumes para isolar a área e garantir a segurança e a organização durante as obras. Inter / Divulgação

O Gigantinho passa por sua primeira fase de revitalização, iniciada na semana passada pelo Inter. A etapa inicial envolve a instalação de tapumes para isolar a área e garantir a segurança e a organização durante as obras. A previsão é que este primeiro estágio seja concluído já no sábado (20), véspera do Gre-Nal 448.

O investimento da revitalização foi divulgado em novembro de 2024 pela colunista de Zero Hora Giane Guerra. As obras custarão aproximadamente R$ 18 milhões — o recurso não virá dos cofres do clube, embora siga com a gestão do ginásio.

A reforma será financiada através da parceria com patrocinadores e deverá ser realizada em um período de 12 meses. Além da substituição da cobertura, será instalada uma quadra removível para, por exemplo, competições de futsal, basquete e vôlei.

Construído em 1973, o local está com capacidade restrita para eventos e vem recebendo manutenção mínima. O novo espaço terá capacidade para receber público superior a 10 mil pessoas e poderá sediar shows, apresentações cênicas, jogos de diversas modalidades e eventos corporativos.

Próximos passos

Com o isolamento concluído, a expectativa é que tenha início a etapa de desmobilização, com a retirada ou reorganização de estruturas e materiais que hoje ocupam os espaços que precisam ser liberados para o avanço da reforma.

Em seguida, será feita a demolição de áreas que receberão melhorias e, simultaneamente, a obra segue avançando no desenvolvimento dos projetos complementares.

— Com o início das obras desse novo e moderno ginásio, estamos dando um passo significativo para consolidar o RS como um polo de grandes eventos. O projeto ousado por parte do Inter, fruto de uma parceria estratégica com a RBS Ventures e a Tornak Holding, visa colocar o estado na rota de grandes atrações nacionais e internacionais, impulsionando o desenvolvimento do turismo e da economia gaúcha. A partir de agora, um novo Gigantinho começa a tomar forma — disse o vice-presidente do Inter, Victor Grunberg, através da assessoria do clube.