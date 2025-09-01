Inter ingressa com ação contra o Atlético-MG na CBF

Patrick (disputando a bola) jogou pelo Inter entre 2018 e 2021 e, após atuar no São Paulo, assinou em 2023 com o Atlético-MG. Lauro Alves / Agencia RBS

O Inter ingressou com uma ação contra o Atlético-MG na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF. O Colorado alega que tem valores a receber relativos a duas negociações envolvendo o meia Patrick, que atuou no Beira-Rio entre 2018 e 2021.

O Colorado tem duas alegações: uma relativa à transferência do atleta do São Paulo para o clube mineiro, em 2023, e outra referente à venda do meio-campista ao Santos, em 2024.

Quando o Inter vendeu Patrick ao São Paulo, em 2022, manteve 35% dos direitos econômicos do jogador para lucrar em uma venda. No ano seguinte, quando o meia foi negociado pelos paulistas ao Atlético-MG, por R$ 8 milhões, os mineiros compraram 25% da parte colorada. O valor relativo a esta fatia já foi quitado à época.

Porém, conforme apurado por Zero Hora, o Inter desconfia que o valor total do negócio seja maior, pois, além do aporte financeiro repassado ao São Paulo, o negócio também teria envolvido a cessão definitiva do goleiro Rafael do Atlético-MG para aos são-paulinos. Por isso, os colorados querem receber um percentual relativo ao valor da transação envolvendo este atleta.

Caso a tese colorada seja acolhida, caberia ao órgão arbitral determinar qual foi o valor relativo à venda de Rafael.

Além disso, em 2024, o Atlético-MG vendeu Patrick ao Santos por R$ 5,1 milhões. Como ainda era detentor de 10% dos direitos econômicos do meia, o Inter alega ter direito ao valor correspondente desta transação, que, segundo o clube, ainda não chegou aos cofres colorados.

Patrick atuou no Beira-Rio entre 2018 e 2021, sendo negociado com o São Paulo no início de 2022. Após as passagens por Atlético-MG e Santos, o jogador hoje defende o Athletico-PR, emprestado pelo clube santista.

Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD)

A CNRD é uma câmara arbitral vinculada a CBF que foi criada para resolver disputas de ordem jurídica entre clubes, técnicos, jogadores e empresários que envolvam os regulamentos da Fifa e da entidade nacional sem que as partes precisem acionar o Poder Judiciário.

Contraponto

Procurada pela reportagem de Zero Hora, a assessoria de comunicação do Atlético-MG informou que o clube não foi citado pela CNRD por nenhuma ação impetrada pelo Inter e que os valores relativos às negociações de Patrick, segundo a agremiação mineira, já foram quitados.