Inter fecha acordo com Luis Zubeldía

Zubeldía está perto de fechar com o Inter. Erico Leonan / São Paulo, Divulgação

O Inter deve anunciar seu novo treinador nesta terça-feira (23). Luis Zubeldía, argentino, 44 anos, participou de uma reunião online com os dirigentes do clube na noite de segunda-feira (22). O acordo entre as partes foi encaminhado.

A expectativa é de que o anúncio oficial ocorra nas próximas horas. Zubeldía chegará com a mesma comissão que trabalhou no São Paulo até junho deste ano, com dois auxiliares, um analista e um preparador físico.

Conversas

Ao longo da manhã desta terça-feira (23), mais conversas e reuniões deverão ocorrer entre os dirigentes do departamento de futebol do Inter e o staff do treinador, com o objetivo de finalizar os últimos trâmites para o anúncio oficial por parte do clube.

Zubeldía deve desembarcar em Porto Alegre entre terça-feira (23) e quarta-feira (25) para iniciar os primeiros trabalhos com seus novos jogadores antes do jogo contra o Juventude, no sábado (27), no Estádio Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão.