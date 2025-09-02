Inter evita condicionar busca por reforços com o último dia da janela internacional de transferências

Nesta terça-feira (2) se encerra a janela de transferências do exterior para o Brasil. O Inter, mesmo com dificuldades financeiras, observa o mercado por “negócios de ocasião”.
O clube sonda alguns nomes para posições específicas e projeta avançar pontualmente nos próximos dias. Há possibilidade de anúncio mesmo depois do limite imposto pelas regras da Fifa.
A grande carência identificada pela comissão técnica e direção é mais um ponta. Antes mesmo da venda de Wesley, encaminhada para o Al Rayyan, do Catar, o clube monitorava o mercado por outro atacante que atuasse pelos lados.
Roger Machado, desde o começo de 2024, joga com dois extremas. Ele perdeu Wanderson e, agora, Wesley. Atualmente, ele tem à disposição com as características meias abertos como Bruno Tabata e Gustavo Prado.
Desta forma, o Inter intensificou a busca por algum atleta que consiga ser contratado com as características sem grande investimento em virtude da situação financeira. O prazo da janela do exterior não preocupa pela possibilidade de trazer reforços para o Brasileirão até 3 de outubro.
Neste cenário, jogadores que atuam no Brasil e livres no mercado, desde que tenham rescindido até o final desta terça-feira, ainda podem ser inscritos na competição.
Os dirigentes acreditam que o fechamento da janela, período estipulado pela Fifa para organizar transações, diminuirá algumas pedidas, já que o mercado não estará tão inflacionado.
Além da busca por um ponta, o Inter voltou a discutir as chances de agregar outro lateral-esquerdo. Bernabei é o único do plantel à disposição. Victor Gabriel e Aguirre podem ser adaptados como reposição de forma pontual. Contra o Palmeiras, na volta dos jogos, será necessário fazer a escolha entre os dois, já que o argentino está suspenso.