Inter evita condicionar busca por reforços com o último dia da janela internacional de transferências

Roger ainda pode ter reforços para a reta final da temporada. Ricardo Duarte / Internacional

Nesta terça-feira (2) se encerra a janela de transferências do exterior para o Brasil. O Inter, mesmo com dificuldades financeiras, observa o mercado por “negócios de ocasião”.

O clube sonda alguns nomes para posições específicas e projeta avançar pontualmente nos próximos dias. Há possibilidade de anúncio mesmo depois do limite imposto pelas regras da Fifa.

A grande carência identificada pela comissão técnica e direção é mais um ponta. Antes mesmo da venda de Wesley, encaminhada para o Al Rayyan, do Catar, o clube monitorava o mercado por outro atacante que atuasse pelos lados.

Roger Machado, desde o começo de 2024, joga com dois extremas. Ele perdeu Wanderson e, agora, Wesley. Atualmente, ele tem à disposição com as características meias abertos como Bruno Tabata e Gustavo Prado.

Desta forma, o Inter intensificou a busca por algum atleta que consiga ser contratado com as características sem grande investimento em virtude da situação financeira. O prazo da janela do exterior não preocupa pela possibilidade de trazer reforços para o Brasileirão até 3 de outubro.

Neste cenário, jogadores que atuam no Brasil e livres no mercado, desde que tenham rescindido até o final desta terça-feira, ainda podem ser inscritos na competição.

Os dirigentes acreditam que o fechamento da janela, período estipulado pela Fifa para organizar transações, diminuirá algumas pedidas, já que o mercado não estará tão inflacionado.