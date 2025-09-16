Inter esfria renovações com titulares

O clube aguarda melhorar o rendimento dentro de campo para cumprir os acordos. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter encaminhou em agosto duas renovações com titulares: Alan Patrick e Braian Aguirre. Os negócios visam aumentar o tempo de contrato e valorizar financeiramente ambos os atletas. Porém, o clube, tendo os parâmetros encaminhados, esfriou as conversas. Os novos vínculos não foram assinados até o momento.

Segundo apuração de Zero Hora, as tratativas, que não levaram muito tempo, sem resistência, atendendo pedido dos estafes, foram finalizadas há um mês. Cada jogador teria o vínculo aumentado numa temporada. O meia, que é capitão da equipe, de dezembro de 2026 para 2027, e o ala até o final de 2028.

Os dirigentes, após acertar as bases, não procuraram mais os empresários para tratar sobre os casos e realizar a renovação, além do anúncio oficial e trâmites oficiais, como atualização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O clube aguarda melhorar o rendimento dentro de campo para cumprir os acordos verbais. O Inter reduziu a folha salarial com algumas saídas, principalmente, de Enner Valencia para o Pachuca do México.

Alan Patrick, que chegou a despertar o interesse de equipes do exterior, tem 56 gols com a camisa colorada. Ele deverá ter a vida financeira atualizada numa comparação com outros grandes vencimentos do vestiário.

Já Braian Aguirre, que dos titulares, era considerado o salário mais baixo, terá a remuneração praticamente dobrada. Ele se firmou no time após a lesão de Bruno Gomes, tendo alta taxa de participação em partidas.